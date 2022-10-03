Срочники будут служить на территории России, заявили в Генштабе

В Генштабе заявили, что срочники предстоящего призыва будут служить на территории России

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Солдаты-срочники предстоящего призыва будут проходить службу на территории Российской Федерации, преимущественно в регионах, расположенных по соседству от места призыва, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством РФ сроки и в плановом порядке. Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории РФ", - ответил Цимлянский на вопрос, отправятся ли призывники служить в зону спецоперации на Украину.

"Как правило, призывники направляются для прохождения военной службы в близлежащие регионы, расположенные по соседству от места призыва", - сообщил Цимлянский.

Например, призывники с Камчатки, Чукотки, Сахалина, побережья Охотского и Японского морей, если они по состоянию здоровья и другим требованиям годны для службы в ВМФ, направляются, как правило, в части и на корабли Тихоокеанского флота. Срочники из Мурманской и Архангельской областей - в части и на корабли Северного флота, а жители Калининградской области - на Балтфлот.

"Если говорить о призывниках из города Москвы, то они имеют шанс пойти служить практически в любой регион России, однако окончательное решение будет принимать призывная комиссия, возглавляемая главами муниципальных образований", - добавил контр-адмирал.

Он также подчеркнул, что ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет.

"Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет", - заверил контр-адмирал.

Призывные комиссии принимают решения с учетом годности призывника по состоянию здоровья, уровню образования, имеющейся подготовки по военно-учетной специальности и результатов профессионального психологического отбора.