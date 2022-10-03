В Минобороны заявили, что осенний призыв никак не связан со спецоперацией

Срочники будут служить в РФ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Осенний призыв не связан с проведением специальной военной операции, призывники будут служить на территории РФ. Об этом заявил в пятницу представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке", - заявил Цимлянский.

По его словам, срочники будут служить в РФ. "Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории Российской Федерации", - подчеркнул он.

Цимлянский пояснил, что ни о каких призывах студентов, которые обучаются в вузах, речи не идет.

Согласно опубликованному ранее в пятницу указу главы государства Владимира Путина, осенний призыв в этом году стартует на месяц позже обычного - 1 ноября. Количество призванных на срочную военную службу текущей осенью составит 120 тыс., что меньше, чем прошлой осенью.