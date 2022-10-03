Большинство призывников в течение пяти месяцев будут осваивать современную военную технику

Проявившие себя в ходе обучения в вузах призывники, при этом имеющие достижения в научно-исследовательской и изобретательской деятельности, имеют возможность пройти отбор в научные и научно-производственные подразделения Минобороны

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Большинство призывников будут направлены в учебные соединения, где пройдут пятимесячную подготовку по освоению современной военной техники и получат военно-учетную специальность. Об этом сообщил в пятницу представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Большинство призывников из военных комиссариатов будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения они будут направлены для дальнейшего прохождения военной службы в войска в соответствии с полученной военной подготовкой", - сказал Цимлянский.

Он также уточнил, что проявившие себя в ходе обучения в вузах призывники, при этом имеющие достижения в научно-исследовательской и изобретательской деятельности, имеют возможность пройти отбор в научные и научно-производственные подразделения Минобороны РФ.