Войти
ТАСС

Большинство призывников в течение пяти месяцев будут осваивать современную военную технику

297
0
0
Нашивки и погоны для военной формы призывников в сборном пункте
Нашивки и погоны для военной формы призывников в сборном пункте.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Проявившие себя в ходе обучения в вузах призывники, при этом имеющие достижения в научно-исследовательской и изобретательской деятельности, имеют возможность пройти отбор в научные и научно-производственные подразделения Минобороны

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Большинство призывников будут направлены в учебные соединения, где пройдут пятимесячную подготовку по освоению современной военной техники и получат военно-учетную специальность. Об этом сообщил в пятницу представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Большинство призывников из военных комиссариатов будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения они будут направлены для дальнейшего прохождения военной службы в войска в соответствии с полученной военной подготовкой", - сказал Цимлянский.

Он также уточнил, что проявившие себя в ходе обучения в вузах призывники, при этом имеющие достижения в научно-исследовательской и изобретательской деятельности, имеют возможность пройти отбор в научные и научно-производственные подразделения Минобороны РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
11.08.2021
"Стягивают войска к границе": к чему готовятся Москва и Минск
19.06.2020
«Демонстрация мощи или борьба за рейтинг Путина»: мировая пресса о параде 24 июня
30.09.2019
Два самолета специалистов: Мадуро объявил о поддержке Москвы
11.02.2019
Убийца "сушек": шведы пригрозили Москве истребителем
02.10.2017
Учение «Запад-2017» закончено – ждем новых сенсаций
29.08.2016
Россия и КНР обсудили взаимодействие в области ПРО
29.07.2013
Шойгу: расходовать боеприпасы в российской армии теперь станут больше
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:34
  • 33939
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?