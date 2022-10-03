МО РФ напомнило о причинах отсутствия осеннего призыва в некоторых регионах

В соответствии с законом, граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера, призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Призыв на срочную службу в российской армии в пяти субъектах Российской Федерации проводится только весной, что обусловлено физико-географическими условиями данных регионов. Об этом напомнил в пятницу представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"В соответствии с законодательством один раз в год, с 1 мая по 15 июля, призываются на военную службу граждане в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов Российской Федерации. Это - Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ. Обусловлено это, прежде всего, физико- географическими условиями указанных регионов", - заявил Цимлянский.

По его словам, в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера или в приравненных к ним местностях, призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Также граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, призываются на военную службу с 15 октября по 31 декабря. Педагогические работники призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля.

Согласно опубликованному ранее в пятницу указу главы государства Владимира Путина, осенний призыв в этом году стартует на месяц позже обычного - 1 ноября. Количество призванных на срочную военную службу текущей осенью составит 120 тыс., что меньше, чем прошлой осенью.