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РИА Новости

Правительство утвердило правило предоставления отсрочки сотрудникам ОПК

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Дом Правительства
Дом Правительства.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство согласовало правила предоставления работникам оборонно-промышленного комплекса отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации.

Уточняется, что от призыва освобождаются руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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