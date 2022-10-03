Пушилин не верит, что Украине позволят вести переговоры

По словам главы ДНР, он долгое время принимал участие в переговорах и не испытывает никаких иллюзий по поводу возможности такого процесса с Киевом, поскольку Украина как государство после 2014 года...

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Украина потеряла свою субъектность и не может самостоятельно принимать никаких решений. Такое мнение высказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в пятницу журналистам.

По словам Пушилина, он долгое время принимал участие в переговорах и не испытывает никаких иллюзий по поводу возможности такого процесса с Киевом, поскольку Украина как государство после 2014 года потеряло свою субъектность. "Даже если бы было у них желание, [нет иллюзий], что им бы позволили вступать в какие то переговоры. Поэтому я отношусь к любым переговорам с Украиной крайне скептически, они (власти Украины - прим. ТАСС) не самостоятельные, увы", - сказал глава ДНР.

Президент РФ Владимир Путин ранее в пятницу призвал Украину прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. После этого президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз от переговоров отказался.