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В районе проведения спецоперации заметили «Тайфун-ВДВ»

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Бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ»
Бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ».
Источник изображения: Военный осведомитель

Новые бронеавтомобили К-4386 «Тайфун-ВДВ» заметили в районе проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи видна колонна бронеавтомобилей повышенной защищенности «Тайфун-ВДВ» с необитаемыми боевыми модулями «Спица».

Бронирование машины обеспечивает защиту от пуль калибра 12,7 миллиметра. Также «Тайфун-ВДВ» получил V-образное днище, которое позволяет выдержать подрыв устройства мощностью до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте. В арсенал бронеавтомобиля входит автоматическая пушка калибра 30 миллиметров и пулемет.

В августе на форуме «Армия-2022» представили экспортную версию десантируемой машины «Тайфун-ВДВ». Для бронеавтомобиля разработали грузовую парашютную систему.

В мае стало известно, что в России началось серийное производство боевого модуля БМ-30-Д «Спица» для бронеавтомобиля «Выстрел». Облегченную версию модуля устанавливают на «Тайфун-ВДВ».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Тайфун-ВДВ
Проекты
Тайфун
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