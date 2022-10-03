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ТАСС

Кабмин утвердил порядок предоставления отсрочки в рамках мобилизации работникам ОПК

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Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Ее смогут получить сотрудники, выполняющие гособоронзаказ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации гражданам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщается в пятницу в Telegram-канале кабмина.

"Право на отсрочку для таких граждан предоставлено решением президента. В постановлении правительства определены категории сотрудников организаций ОПК, которые не будут призываться в рамках частичной мобилизации. Это руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

Также правительство утвердило порядок предоставления отсрочки. Так, перечень предприятий, чьи сотрудники имеют право на отсрочку, в течение пяти дней утвердит Минпромторг. Затем этот перечень будет направлен в Минобороны и доведен до военных комиссариатов в регионах.

Отсрочка от призыва по мобилизации будет предоставлена гражданам призывными комиссиями на основании списков сотрудников, полученных от работодателей.

Подписанное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. 

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОПК АО
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