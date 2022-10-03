Россия принимает новые регионы и вновь предлагает Украине переговоры. Речь Путина в Кремле

Москва будет защищать свои новые территории "всеми имеющимися силами и средствами", подчеркнул президент

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия готова возобновить переговоры с Украиной, но не будет обсуждать выбор жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей - они становятся россиянами навсегда. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин во время церемонии принятия в состав страны четырех новых регионов.

Москва, подчеркнул глава государства, будет защищать свои новые территории "всеми имеющимися силами и средствами", а у Запада нет морального права оспаривать результаты референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях. Российский лидер посвятил большую часть речи критике политики западных стран, прямо обвинил "англосаксов" в организации взрывов на "Северных потоках" и упомянул, что Соединенные Штаты "создали прецедент" применения ядерного оружия.

ТАСС собрал основные заявления Путина.

О новых регионах

Жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей "свой выбор сделали, однозначный выбор": "Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда".

"Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа".

Россия сделает все, чтобы жители этих регионов почувствовали поддержку всей страны: "Обязательно отстроим разрушенные города и поселки, жилье, школы, больницы, театры и музеи. Восстановим и будем развивать промышленные предприятия, заводы, инфраструктуру, системы социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования".

О мире с Киевом

"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров".

Обсуждать статус своих новых регионов на этих переговорах Москва не собирается: "Сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру". "Выбор народов в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан. Россия его не предаст".

У Запада нет "никакого морального права" оценивать итоги референдумов и "даже заикаться о свободе и демократии": "Нет и не было никогда".

О противостоянии Западу

Запад готов "переступить через все", чтобы сохранить "неоколониальную систему", которая позволяет ему "паразитировать, по сути, грабить мир" и "извлекать ренту гегемона". Диктатура его элит направлена в том числе против собственных народов и приобретает "черты <...> откровенного сатанизма".

Западные страны хотят превратить Россию в колонию, а подлинные причины развязанной против нее гибридной войны заключаются "в алчности, в намерении сохранить свою ничем не ограниченную власть": "Им вообще не нужна Россия, она нужна нам". В ситуации вокруг Украины они "по сути, просто сбросили маски, проявили свое истинное нутро".

Сейчас Западу необходимо во что бы то ни стало сломить Россию, но она великая держава, которая не будет жить по его "подтасованным, фальшивым правилам" и будет бороться за "справедливый и свободный путь". Слом западной гегемонии необратим, внутри самых разных стран и обществ развивается "освободительное антиколониальное движение": "Как прежде уже не будет".

О ЧП на "Северных потоках"

За ЧП на "Северных потоках" стоят западные страны: "Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, - невероятно, но факт, - организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, они фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".

О ядерном прецеденте

"США - единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент".

О мировом кризисе

Западные элиты не собираются искать конструктивные выходы из мирового продовольственного и энергетического кризиса, который возник по их вине, а вместо этого "переводят стрелки на Россию": "Опять врут".

Преодолеть кризис можно только реальными ценностями: "Надутыми капитализациями <...> никого не обогреешь, энергоносители нужны. <...> Бумажками никого не накормишь, продовольствие нужно".

Зерновая сделка, заключенная в Стамбуле, - "очередное надувательство и прямой обман", так как в беднейшие страны ушло только 5% вывезенного с Украины продовольствия.

О восстановлении Советского Союза

Распад СССР, вопреки прямому волеизъявлению большинства его жителей, обернулся национальной катастрофой, но Москва не стремится его восстанавливать: "Советского Союза нет, прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся".