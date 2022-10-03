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Названы три сценария для Украины после референдумов

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Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Кряжев

Искрен Иванов: для Украины вырисовываются три геополитических сценария

После проведенного референдума о присоединении к России Украина потеряла четыре своих области. И теперь для нее вырисовываются три геополитических сценария, рассказал в интервью Болгарскому Радио политолог Искрен Иванов. По его мнению, применение ядерного оружия вполне реально.

После референдумов, проведенных Россией в четырех областях Украины - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской, вырисовываются три геополитических сценария. Об этом в интервью БНР рассказал доктор Искрен Иванов, политолог, эксперт в области международной безопасности и управления конфликтами, университетский преподаватель.

Первый сценарий, по его словам, самый лучший, но и самый нереалистичный: Россия и США найдут возможность для диалога. Проблема в том, что диалог требует компромиссов, на которые, впрочем, стороны не пойдут.

"Второй сценарий немного более пугающий – если будет эскалация напряженности, есть три подварианта. Во-первых, Россия может инсценировать аварию на Запорожской АЭС, аварию в десять раз более разрушительную, чем в Чернобыле. Второй вариант заключается в том, что, если Украина решит войти на присоединенные к России территории, Москва не будет блефовать и прибегнет к применению тактического ядерного оружия. Если это произойдет, Украина окажется перед выбором - либо сдаться, либо продолжить свои действия. Еще хуже было бы, если бы Запад решил ответить. Тогда самым уязвимым местом будет Прибалтика. Если Запад ответит на применение тактического ядерного оружия, Россия будет рассматривать НАТО как сторону конфликта".

На данном этапе маловероятно, что в Кремле произойдет переворот, считает Искрен Иванов.

У России заканчиваются не только ресурсы, у России заканчиваются варианты, поэтому применение ядерного оружия вполне реально, отмечает аналитик. По его словам, если Украина войдет на присоединенные территории, вступят в силу доктрины, позволяющие Москве применить его.

На данный момент прямой военной угрозы безопасности Болгарии нет, потому что она находится под ядерным зонтиком НАТО, но она может возникнуть, если дойдет до перестрелки между Россией и Западом и Россия использует ядерное оружие, резюмировал политолог.

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