Современные модернизированные танки Т-80БВМ досрочно поступили в войска

Источник изображения: Фото: Омский завод транспортного машиностроения

Омский завод транспортного машиностроения (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию Ростех) передал Минобороны очередную партию танков Т-80БВМ в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-центр предприятия.

Все обязательства перед заказчиком предприятие выполняет досрочно. Обновленные боевые машины с положительным результатом прошли необходимые испытания, в ближайшее время они поступят в военные части российской армии.

Вместе с техникой в войска будут отправлены письма от юных омичей. В течение месяца на заводе проходила патриотическая акция "Письма солдатам", в ходе которой дети сотрудников готовили послания с рисунками и словами поддержки военнослужащим, доблестно исполняющим свой долг вдали от дома.

Источник изображения: Фото: Омский завод транспортного машиностроения

Источник изображения: Фото: Омский завод транспортного машиностроения

Источник изображения: Фото: Омский завод транспортного машиностроения