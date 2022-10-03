Индия поставит Армении РСЗО "Пинака"

ЦАМТО, 30 сентября. Как сообщает The Economic Times, Индия и Армения подписали крупный контракт на поставку Еревану реактивных систем залпового огня "Пинака", реактивных снарядов к ним и других боеприпасов.

По информации индийского издания, контракт подписан в рамках пакетного соглашения на поставку вооружения и боеприпасов, достигнутого между странами в начале месяца на фоне обострившихся отношений с соседним Азербайджаном.

Хотя общая стоимость заключенных контрактов не разглашается, предполагается, что в ближайшие месяцы в страну будет поставлено оружия на сумму более 20 млрд. рупий (245,4 млн. долл.).

Неназванный источник сообщил Economic Times, что сделка с Арменией включает в себя первый в истории экспортный заказ на РСЗО "Пинака" (Pinaka), которые уже находятся на вооружении СВ Индии (недавно был размещен заказ на шесть дополнительных полков). В рамках пакетного соглашения Индия также поставит в Армению противотанковые ракеты и ряд других боеприпасов.

Напомним, что в феврале 2020 года индийская компания Bharat Electronics Limited (BEL) также заключила контракт на сумму 3,5 млрд. рупий (более 40 млн. долл.), предусматривающий поставку Вооруженным силам Республики Армения четырех радиолокационных артиллерийских разведывательных комплексов SWATHI. Сообщалось, что в проведенном тендере индийская компания значительно обошла своих конкурентов из России и Польши.

Как уже сообщал ЦАМТО, 214-мм РСЗО "Пинака" спроектирована и разработана Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO). Разработка началась в 1980-е годы для замены парка БМ-21 "Град". Боевой вес РСЗО "Пинака" (с РС) составляет около 27,1 т. Расчет состоит из пяти человек. В состав артиллерийской части входят два транспортно-пусковых контейнера с 12 РС. Максимальная дальность стрельбы – 40 км, минимальная – 10 км. В настоящее время ведется разработка усовершенствованной версии РСЗО "Пинака" Mk.2, дальность стрельбы которой превысит 70 км.

Стоимость подписанных в сентябре 2020 года контрактов на поставку шести полков РСЗО "Пинака" для СВ Индии, подписанных с компаниями Bharat Earth Movers Ltd. (BEML), Tata Power Company Ltd. (TPCL) и Larsen & Toubro (L&T), составила 25,8 млрд. рупий (около 353 млн. долл.).

В состав шести полков "Пинака" войдут 114 пусковых установок, оборудованных автоматической системой наведения и позиционирования (AGAPS), и 45 машин управления, которые будут закуплены у TPCL и L&T, а 330 автомашин будут закуплены у BEML.

Заказы на шесть полков будут разделены между L&T, которая поставит четыре полка, и TPCL, которая поставит два полка. Пусковые установки будут выполнены на шасси TATRA с колесной формулой 8x8 компании BEML. Контракты не включают поставку боеприпасов, которые будут закупаться отдельно.

Сообщалось, что проект будет реализован с долей продукции национального производства на уровне 70%. Предполагается, что поставка будет полностью завершена к 2024 году.