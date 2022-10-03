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ТАСС

Серийное производство бортовой аппаратуры для спутников начнется в Ярославле

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На фото сборочное производство Ярославского радиозавода. Фото сайта yarz.ru
На фото сборочное производство Ярославского радиозавода. Фото сайта yarz.ru.

Такой переход позволит увеличить темпы выпуска современных и качественных изделий для космоса

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов поручил организовать серийное производство унифицированной бортовой аппаратуры для спутников на Ярославском радиозаводе. Об этом в пятницу сообщили в Роскосмосе.

"Первостепенной технологической задачей холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") определен переход к конвейерному производству унифицированных составных частей бортовой аппаратуры, создаваемой им в интересах головных предприятий ракетно-космической промышленности. Такое поручение дал генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов на совещании с участием руководителей компаний отрасли, которое прошло на Ярославском радиозаводе (входит в холдинг РКС)", - говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что Ярославский радиозавод станет базовой серийной площадкой и одним из ключевых производственных элементов в системе холдинга. Такой переход позволит увеличить темпы выпуска современных и качественных изделий для космоса.

ПАО "Ярославский радиозавод" является ведущим российским производителем профессиональных средств радиосвязи. Предприятие основано в 1952 году на базе Ярославского тормозного завода. 

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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
РТИ ОАО
Персоны
Борисов Юрий
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