Расширение санкций против России указывает на утрату Европой стратегической самостоятельности и на усиление безрассудства

Европа вслед за США проводит жесткую антироссийскую линию, пишет Global Times. Ей приходится поступаться своими экономическими интересами, а Вашингтон от этого получает колоссальную выгоду. Другим американским союзникам стоит задуматься, советует редакция газеты.

Энергетические проблемы Европы усиливаются. Недавняя диверсия на трубопроводах "Северный поток" показала, как слабо обеспечена безопасность европейской энергетической инфраструктуры. Но хотя кризис усиливается, Европа вслед за Вашингтоном проводит жесткую антироссийскую линию, не обращая внимания на негативные последствия такой политики для самой себя.

В среду, когда стали известны результаты референдума о "присоединении к России" в четырех занятых российскими войсками регионах Украины, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предложил восьмой пакет санкций против Москвы, включая ограничение цен на нефть. Это ставит под угрозу все надежды континента на урегулирование имеющихся проблем энергетики.

Это невыносимая трагедия для Европы – ведь ее зависимость от Вашингтона усилилась настолько, что она вынуждена плясать под американскую дудку в своей политике по отношению к России. Страны ЕС шаг за шагом усиливают санкции против Москвы. В итоге пострадает Евросоюз и Россия, а потребности США будут удовлетворены.

Стратегическая самостоятельность Европы и контроль над ее собственной экономикой очень сильно пострадали из-за российско-украинского конфликта и махинаций США. Утратив стратегическую самостоятельность, Европа запуталась, а это ведет к появлению у нее определенного безрассудства. Опрометчивые решения о введении санкций, которые принимают брюссельские чиновники, наносят вред самой Европе, потому что люди и компании вынуждены покидать континент, сталкиваясь с усилением кризиса.

Когда между Москвой и Киевом начался вооруженный конфликт, многие европейцы считали, что это будет столкновение украинцев и американцев с русскими. Но действительность оказалась иной. Европа тоже очутилась на колоде вашингтонского мясника.

О страданиях Европы стоит задуматься странам всего мира, и особенно некоторым союзникам и партнерам США в Индо-Тихоокеанском регионе. Кто, черт побери, получает реальную выгоду, когда они слепо следуют за Америкой, усиливающей свое мировое господство?

Эти страны должны понять, что пока европейская экономика все глубже вязнет в трясине рецессии, Вашингтон пьет ее соки и наживается на бедствиях континента.

Некоторые западные средства массовой информации в последнее время подмечают следующее явление. Из-за ряда факторов, таких как резкий рост газовых цен и продолжающийся конфликт на Украине, многие европейские компании бегут из Европы, перенося свой бизнес в США. Это относится к сталелитейным компаниям и к производителям удобрений, у которых очень энергоемкое производство.

Wall Street Journal цитирует некоторых экономистов, предупреждающих о том, что в Европе может наступить новая эпоха деиндустриализации. Европейский журнал Modern Diplomacy также отмечает, что население региона теперь будет все больше и больше беднеть, так как богатство покидает континент, уплывая главным образом в США.

На сегодняшний день самая большая проблема Европы – это неопределенность. Весь континент сталкивается с огромными рисками. Российско-украинский конфликт вполне может усилиться, выходя за пределы двух стран и распространяясь по региону. Это вызовет геополитическую неразбериху, но что еще важнее, это ослабит экономический потенциал Европы и даже лишит ее возможности процветать.

США получают колоссальную выгоду от нынешнего кризиса в Европе почти во всех отношениях. Что касается экономики, то многие европейские производители перемещаются в Америку. А в области энергетики Вашингтон вполне успешно заменяет Москву в качестве поставщика энергоресурсов. Чем больше хаоса в ситуации в России и на Украине, тем больше денег будут зарабатывать американские торговцы оружием. В то же время, США вмешиваются в российско-украинский конфликт через НАТО, а это усиливает зависимость Европы от Америки в вопросах безопасности и ослабляет ее стратегическую самостоятельность.

Европа заняла пассивную позицию перед лицом преимуществ и мощи, которыми обладают США. При подстрекательстве со стороны Вашингтона ЕС сделал своей главной целью противодействие так называемой российской угрозе и возможным последствиям российско-украинского конфликта, хотя ради этого ему приходится существенно поступаться своими экономическими интересами. Кроме того, у Европы сейчас мало ресурсов для наращивания собственной обороноспособности, и поэтому она вынуждена все больше полагаться на НАТО.

Нынешняя ситуация в Европе осложняет достижение стратегической самостоятельности. Это настоящая катастрофа для региона и для всего мира, так как мощный дисбаланс может возникнуть во всей геополитической ситуации, и вернуть ее в нормальное состояние уже не удастся.