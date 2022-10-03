Войти
РИА Новости

ФАС запросила у онлайн-площадок информацию о ценах на армейскую экипировку

200
0
0
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ запросила у Ozon, Wildberries и "Яндекса" информацию о ценах на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения, сообщает ведомство.

Так, в связи с поступившими жалобами граждан, а также обращениями депутатов Госдумы по поводу необоснованного роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение, ФАС анализирует обоснованность изменения стоимости этой продукции. По мнению службы, данные, которые предоставят онлайн-площадки, поспособствуют всестороннему изучению ситуации.

"Ведомство попросило крупнейшие торговые интернет-площадки "Яндекс", Ozon и Wildberries предоставить сведения о средневзвешенных, максимальных и минимальных отпускных ценах и о динамике объемов продаж армейской экипировки и иной продукции армейского назначения в августе-сентябре 2022 года", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу ФАС сообщила, что направила запросы в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI с требованием предоставить информацию о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен. Кроме того, ведомство поручило территориальным управлениям усилить контроль за ценами на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения.

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ФАС
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
09.03.2022
Российские военные сообщили об ударе высокоточным оружием по аэродрому ВВС Украины под Житомиром
22.12.2021
Гарантии безопасности и самая современная ядерная триада. Итоги коллегии Минобороны
20.04.2020
Транспорт войны и мира
22.03.2017
Россия пишет новые правила кибервойны (BuzzFeed, США)
10.09.2014
От Рогозина к Шойгу: контракты на поставки вооружений переходят в ведение силовых ведомств
21.05.2013
Выведет ли Шойгу производство подшипников для нужд обороны из оффшора?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:40
  • 33941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?