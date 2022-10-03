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Минобороны передали партию танков Т-80БВМ

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Танк Т-80БВМ
Танк Т-80БВМ.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Партия модернизированных танков Т-80БВМ досрочно поставлена Министерству обороны России Омским заводом транспортного машиностроения («Омсктрансмаш»). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

«Омский завод транспортного машиностроения (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех") передал Минобороны очередную партию танков Т-80БВМ в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Все обязательства перед заказчиком предприятие выполняет досрочно. Обновленные боевые машины с положительным результатом прошли необходимые испытания, в ближайшее время они поступят в военные части российской армии», — отметили в сообщении.

Модернизированная версия Т-80БВ получила доработанный газотурбинный двигатель ГТД-1250, многоканальный прицел наводчика и новую радиостанцию. Защищенность Т-80БВМ обеспечивает динамическая защита «Реликт» и решетчатые экраны.

Ранее в сентябре стало известно, что «Омсктрансмаш» передал Минобороны России партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в рамках гособоронзаказа.

В том же месяце концерн «Калашников» раскрыл характеристики комплекса динамической защиты на основе элементов 4С24. Элементы комплекса, которые обеспечивают защиту от кумулятивных боеприпасов, можно применять на танках Т-72Б3 и Т-80БВМ.

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Россия
Продукция
Реликт ДЗ
Солнцепёк
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