Финская служба безопасности об угрозе российских разведывательных операций

Столкнувшись с препятствиями при проведении разведывательных операций на Западе, Россия обратилась к киберсреде и другим источникам разведывательной информации, включая иностранцев в России, сообщает Служба безопасности и разведки Финляндии (Suojelupoliisi, Supo) в опубликованном 29 сентября 2022 года "Обзоре национальной безопасности" (National Security Overview).

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Основной подход к сбору разведывательных данных, традиционно применяемый российскими спецслужбами, - агентурная разведка под дипломатическим прикрытием. Это стало значительно сложнее, поскольку Россия начала агрессивную войну на Украине, и многие российские дипломаты были высланы из стран Запада. Несмотря на то, что в Финляндии все еще находятся действующие офицеры разведки, финское правительство, вероятно, нарушило их связи с российскими сетями, по крайней мере, на данный момент, и по обычным каналам доступно мало информации.

Российская разведка, вероятно, попытается приспособиться к этим новым условиям, говорится в пресс-релизе Supo.

"Мы считаем весьма вероятным, что зимой Россия обратится к киберсреде", - поясняет директор Supo Антти Пелттари.

Российские службы безопасности и разведки все чаще преследуют иностранцев, проживающих в России или посещающих ее. Россияне, работающие на Западе, также могут стать объектом сбора разведывательных данных во время посещения своей страны. Российские граждане, занимающие ответственные должности в Финляндии, могут подвергаться давлению со стороны российских властей.

Угроза корпоративного шпионажа со стороны России также возрастает, поскольку санкции требуют запуска высокотехнологичного производства для замены импорта с Запада. Это придает особое значение безопасности данных в финских компаниях.

Будущее членство в НАТО сделает Финляндию более интересной мишенью для российской разведки и операций по оказанию влияния. Россия может попытаться получить разведданные, связанные с НАТО, через Финляндию. Россия оценила, каким членом НАТО будет Финляндия, и соответственно определяет цели и инструменты воздействия.

Как агрессивная война России на Украине, так и процесс вступления в НАТО высветили угрозу жизненно важной инфраструктуре Финляндии в физической и киберсреде.

"Тем не менее мы считаем маловероятным, что какая-либо кибератака парализует критически важную инфраструктуру в ближайшем будущем", - говорит Антти Пелттари.

Помимо России, шпионаж и операции влияния Китая представляют значительную угрозу национальной безопасности Финляндии. Китай продолжает проводить активные разведывательные операции против Финляндии, и вторжение России на Украину не оказало существенного влияния на эти операции. Китай по-прежнему применяет как методы агентурной разведки, так и кибершпионаж.

Авторитарные государства могут обеспечить доступ к важнейшей финской инфраструктуре или влиять на нее с помощью корпоративных поглощений или инвестиций. Существует риск того, что другое государство таким образом получит разведывательные данные о деятельности служб или государственных органов, имеющих решающее значение для финского общества.