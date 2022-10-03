Войти
bmpd.livejournal.com

Финская служба безопасности об угрозе российских разведывательных операций

221
0
0

Столкнувшись с препятствиями при проведении разведывательных операций на Западе, Россия обратилась к киберсреде и другим источникам разведывательной информации, включая иностранцев в России, сообщает Служба безопасности и разведки Финляндии (Suojelupoliisi, Supo) в опубликованном 29 сентября 2022 года "Обзоре национальной безопасности" (National Security Overview).

© Suojelupoliisi

Основной подход к сбору разведывательных данных, традиционно применяемый российскими спецслужбами, - агентурная разведка под дипломатическим прикрытием. Это стало значительно сложнее, поскольку Россия начала агрессивную войну на Украине, и многие российские дипломаты были высланы из стран Запада. Несмотря на то, что в Финляндии все еще находятся действующие офицеры разведки, финское правительство, вероятно, нарушило их связи с российскими сетями, по крайней мере, на данный момент, и по обычным каналам доступно мало информации.

Российская разведка, вероятно, попытается приспособиться к этим новым условиям, говорится в пресс-релизе Supo.

"Мы считаем весьма вероятным, что зимой Россия обратится к киберсреде", - поясняет директор Supo Антти Пелттари.

Российские службы безопасности и разведки все чаще преследуют иностранцев, проживающих в России или посещающих ее. Россияне, работающие на Западе, также могут стать объектом сбора разведывательных данных во время посещения своей страны. Российские граждане, занимающие ответственные должности в Финляндии, могут подвергаться давлению со стороны российских властей.

Угроза корпоративного шпионажа со стороны России также возрастает, поскольку санкции требуют запуска высокотехнологичного производства для замены импорта с Запада. Это придает особое значение безопасности данных в финских компаниях.

Будущее членство в НАТО сделает Финляндию более интересной мишенью для российской разведки и операций по оказанию влияния. Россия может попытаться получить разведданные, связанные с НАТО, через Финляндию. Россия оценила, каким членом НАТО будет Финляндия, и соответственно определяет цели и инструменты воздействия.

Как агрессивная война России на Украине, так и процесс вступления в НАТО высветили угрозу жизненно важной инфраструктуре Финляндии в физической и киберсреде.

"Тем не менее мы считаем маловероятным, что какая-либо кибератака парализует критически важную инфраструктуру в ближайшем будущем", - говорит Антти Пелттари.

Помимо России, шпионаж и операции влияния Китая представляют значительную угрозу национальной безопасности Финляндии. Китай продолжает проводить активные разведывательные операции против Финляндии, и вторжение России на Украину не оказало существенного влияния на эти операции. Китай по-прежнему применяет как методы агентурной разведки, так и кибершпионаж.

Авторитарные государства могут обеспечить доступ к важнейшей финской инфраструктуре или влиять на нее с помощью корпоративных поглощений или инвестиций. Существует риск того, что другое государство таким образом получит разведывательные данные о деятельности служб или государственных органов, имеющих решающее значение для финского общества.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Финляндия
Проекты
NATO
Похожие новости
15.06.2022
Без Украины НАТО ждала бы смерть мозга
23.05.2022
Дмитрий Тренин о перспективах внешней политики России
20.05.2022
Расширение НАТО означает новый железный занавес
18.05.2022
«Предотвращение «цветных революций» в Центральной Азии из-за событий на Украине»: Китайская пресса оценивает саммит ОДКБ в Кремле
10.02.2022
Названа истинная цель американских баз ПРО у российских границ
15.02.2021
Nowa Europa Wschodnia (Польша): польско-российские отношения приобрели конфликтный характер, но войны никто не хочет
15.04.2019
The Wall Street Journal (США): угроза ядерной войны все еще с нами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:40
  • 33941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?