Немецкое издание задаётся вопросом, как спецслужбы Германии могли «проморгать» диверсии на газопроводах

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Вслед за Евросоюзом о решительном ответе на диверсии против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» объявил и Североатлантический альянс. Как заявляет НАТО, любое нападение на критически важную инфраструктуру государств-членов альянса повлечет за собой однозначный и единый ответ. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.
Политики из наиболее русофобски настроенных стран Евросоюза и НАТО сразу заговорили о «теракте», намекая, что провести его могла Россия. Например, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал атаки на газопровод террористическим актом. Член Европарламента от «Зеленых» Райнхард Бютикофер также увидел в этих странных инцидентах проявление государственного терроризма.
Не исключено, что атаки могли быть более масштабными, чем предполагают СМИ. Например, береговой охране Швеции удалось в четверг обнаружить еще одну утечку газа – четвертую по счету. Обе нитки «Северного потока-1» серьезно повреждены.
Как пишет немецкое издание, в России, в свою очередь, высказывают уверенность в том, что США могли быть причастны к повреждению газопровода. Со ссылкой на российские источники немецкое издание пишет, что в ночь с воскресенья на понедельник в районе острова Борнхольм видели вертолет США MH-60R Strike Hawk. Такая винтокрылая машина имеет возможность атаковать подводные цели.
Российская сторона также задается вопросом, почему в НАТО и в вооруженных силах стран Европы ничего не знали о происходящих диверсиях, хотя Балтийское море является одним из самых контролируемых в мире. В свете последних событий оно перенасыщено кораблями стран НАТО, над ним регулярно летают самолеты и вертолеты авиаций стран-участниц альянса.
Немецкие спецслужбы, к примеру, ведут регулярное наблюдение за обстановкой в Балтийском море. Как они могли «проморгать» диверсии, не очень понятно. Бывший польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, поблагодаривший США, а затем удаливший пост, также внес свою лепту в рост подозрений в причастности американских военных и спецслужб к инциденту. Да и реакция президента США Джо Байдена настораживает.
Поэтому не удивительно, что у России возникают подобные подозрения, считает издание Junge Welt. В пятницу пройдет заседание Совета Безопасности ООН по событиям вокруг газопроводов. Инициировала его Россия.