Немецкое издание задаётся вопросом, как спецслужбы Германии могли «проморгать» диверсии на газопроводах

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Вслед за Евросоюзом о решительном ответе на диверсии против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» объявил и Североатлантический альянс. Как заявляет НАТО, любое нападение на критически важную инфраструктуру государств-членов альянса повлечет за собой однозначный и единый ответ. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

Политики из наиболее русофобски настроенных стран Евросоюза и НАТО сразу заговорили о «теракте», намекая, что провести его могла Россия. Например, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал атаки на газопровод террористическим актом. Член Европарламента от «Зеленых» Райнхард Бютикофер также увидел в этих странных инцидентах проявление государственного терроризма.

Не исключено, что атаки могли быть более масштабными, чем предполагают СМИ. Например, береговой охране Швеции удалось в четверг обнаружить еще одну утечку газа – четвертую по счету. Обе нитки «Северного потока-1» серьезно повреждены.

Как пишет немецкое издание, в России, в свою очередь, высказывают уверенность в том, что США могли быть причастны к повреждению газопровода. Со ссылкой на российские источники немецкое издание пишет, что в ночь с воскресенья на понедельник в районе острова Борнхольм видели вертолет США MH-60R Strike Hawk. Такая винтокрылая машина имеет возможность атаковать подводные цели.

Кроме того, США располагают подводными беспилотными аппаратами, которые также могли провести подобные атаки. Запустить подводные дроны могли даже гражданские корабли, не вызывающие опасений у береговой охраны.

Российская сторона также задается вопросом, почему в НАТО и в вооруженных силах стран Европы ничего не знали о происходящих диверсиях, хотя Балтийское море является одним из самых контролируемых в мире. В свете последних событий оно перенасыщено кораблями стран НАТО, над ним регулярно летают самолеты и вертолеты авиаций стран-участниц альянса.

Немецкие спецслужбы, к примеру, ведут регулярное наблюдение за обстановкой в Балтийском море. Как они могли «проморгать» диверсии, не очень понятно. Бывший польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, поблагодаривший США, а затем удаливший пост, также внес свою лепту в рост подозрений в причастности американских военных и спецслужб к инциденту. Да и реакция президента США Джо Байдена настораживает.

Поэтому не удивительно, что у России возникают подобные подозрения, считает издание Junge Welt. В пятницу пройдет заседание Совета Безопасности ООН по событиям вокруг газопроводов. Инициировала его Россия.