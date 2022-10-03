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ТАСС

Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа досрочно получило партию танков Т-80БВМ

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Танк Т-80БВМ
Танк Т-80БВМ.
Источник изображения: Омсктрансмаш

Перед отправкой в машины вложили письма детей сотрудников завода с рисунками для военнослужащих, отметили в пресс-службе Омсктрансмаша

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Партия танков Т-80БВМ досрочно поставлена Минобороны РФ Омским заводом транспортного машиностроения (Омсктрансмаш) в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе предприятия.

"Омский завод транспортного машиностроения (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию Ростех) передал Минобороны очередную партию танков Т-80БВМ в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Все обязательства перед заказчиком предприятие выполняет досрочно. Обновленные боевые машины с положительным результатом прошли необходимые испытания, в ближайшее время они поступят в военные части российской армии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед отправкой в машины вложили письма детей сотрудников завода с рисунками для военнослужащих.

Т-80БВМ является модернизированной версией Т-80БВ. На машине улучшена 125-миллиметровая пушка, доработан газотурбинный двигатель - его мощность возросла до 1 250 л. с. Кроме того, на танке установлен многоканальный прицел наводчика, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор вооружения. Броня усилена противокумулятивными решетчатыми экранами, а также комплексом модульной динамической защиты. Поставки Т-80БВМ в российские войска начались в 2019 году. 

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Россия
Продукция
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Т-80БВМ
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