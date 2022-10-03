Ситуация вокруг Украины обусловит рост мировой торговли оружием на горизонте трех-четырех лет на уровне около 10%

ЦАМТО, 30 сентября. Масштабная накачка оружием Украины приведет к значительному росту мирового экспорта/импорта ВиВТ в ближнесрочной перспективе.

По оценке ЦАМТО, ситуация вокруг Украины обусловит рост мировой торговли оружием в ближнесрочной перспективе (на горизонте трех-четырех лет) на уровне около 10% (причем это только за счет военной помощи Украине за февраль-декабрь 2022 года). Это колоссальный фактически одномоментный рост стоимостного объема мирового рынка оружия, основным бенефициаром которого станут США.

Оголтелая и бездумная накачка оружием Украины приведет к еще большей эскалации конфликта и огромным жертвам. Обезумевший "коллективный запад" во главе с США взял четкий курс на максимально возможное истощение и ослабление России за счет уничтожения Украины – войну "до последнего украинца".

Западные страны поставляют оружие на Украину в рамках оказания военной помощи. Оказание военной помощи по факту не является торговлей оружием, поскольку передача оружия осуществляется не за деньги в рамках заключенных контрактов, а по большей части безвозмездно. Но и здесь есть исключения. Например, очень крупный коммерческий контракт с Украиной заключила Польша на поставку самоходных гаубиц "Краб", со Словакией заключен коммерческий контракт на поставку САУ "Зузана-2" (поэтому эти контракты с учетом их коммерческой составляющей внесены ЦАМТО в расчет по экспорту/импорту вооружений).

США используют другой способ передачи вооружений Украине, который только на первый взгляд представляется безвозмездной военной помощью, а на самом деле загоняет Украину в долгосрочные катастрофические долги, которые придется выплачивать будущим поколениям.

Президент США Джо Байден 9 мая подписал закон о "ленд-лизе" для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", – говорится в описании документа на сайте конгресса США. Законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином в январе текущего года.

Практика ленд-лиза получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообразной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая Советский Союз.

Как заявил в этой связи спикер Госдумы Вячеслав Володин, за поставки вооружений США на Украину будут расплачиваться многие поколения украинцев, Владимир Зеленский загоняет свою страну в долговую яму.

"Мотивы Вашингтона понятны: ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских оборонных корпораций в разы. Так было и в период Второй мировой войны", – написал В.Володин в Telegram-канале.

По его словам, США во время войны предоставляли вооружение СССР по ленд-лизу и "только спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты".

"Ленд-лиз" – это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму", – резюмировал спикер Госдумы.

На текущий момент эти поставки входят в категорию военная помощь, поскольку осуществляются по большей части из наличия Минобороны США без заключения каких-либо контрактов, а по согласованию с властями Украины. Даже при поставках новых вооружений с предприятий промышленности, составляющих небольшой процент, контракты заключает правительство США с американскими оборонными компаниями, а их стоимость зачисляется в пакет военной помощи.

Согласно опубликованной 28 сентября Министерством обороны США информации, с января по сентябрь 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму около 16,9 млрд. долл. Как заявлено, с 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более 19 млрд. долл. Помощь с 24 февраля 2022 года составила 16,2 млрд. долл.

Таким образом, Украина в 2022 году стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США, в разы обойдя по этому показателю Израиль и Египет.

Для сравнения: за 2021 ф.г. крупнейшим в мире получателем американской военной помощи был Израиль, которому США оказали военную помощь на сумму 3,3 млрд. долл., на втором месте был Египет, получивший 1,3 млрд. долл., на третьем – Иордания (510 млн. долл.).

Общая совокупная военная помощь Украине со стороны других западных стран за тот же период оценивается в 6-6,5 млрд. долл. (абсолютное большинство из наличия вооруженных сил тех или иных стран и по большей части устаревшее, зачастую еще советского/российского производства).

Таким образом, за счет оказания военной помощи Украине из наличия ВС западных стран за январь-сентябрь 2022 года было "изъято" не совсем новых, а зачастую устаревших вооружений (за исключением США, которые поставляли преимущественно современные вооружения) на сумму более 23 млрд. долл. Есть все основания полагать, что до конца 2022 года эта сумма гарантированно превысит 25 млрд. долл. (до 18 млрд. долл. из США и до 7 млрд. долл. из остальных западных стран).

Передача ВСУ устаревших ВиВТ означает, что восполнение запасов вооружений, переданных из наличия, потребует гораздо больших затрат. Безусловно, некоторые системы вооружений, переданные Украине, являются современными и дорогостоящими (прежде всего, это касается США). Но суммируя все передачи вооружений в целом, можно отметить, что устаревшее вооружение преобладало.

То есть для паритетной количественной замены переданного вооружения более современным, только для восстановления арсеналов вооружений западных стран, потребуется гораздо большая сумма. По оценке ЦАМТО, поскольку США передавали Украине более современное вооружение из наличия, для восполнения их запасов, потребуется сумма примерно в 1,5 раза более. То есть это около 25,5 млрд. долл. (17х1,5) Для остальных западных стран, передававших преимущественно устаревшее оружие западного и советского/российского производства, сумма затрат для их восполнения современными ВиВТ будет значительно больше, ориентировочно втрое, то есть около 24 млрд. долл. (8х3). Это даже с учетом того, что в Западной Европе действует компенсационная схема – поставка Украине советских/российских вооружений в обмен на поставку, к примеру, Германией, странам-донорам более современных образцов для их замены.

Безусловно, часть этих потребностей будет удовлетворена за счет заказов национальным оборонным компаниям (внутренний ГОЗ), но большая часть новых современных вооружений будет импортирована, что разогреет мировой экспорт/импорт вооружений.

Здесь можно привести примерный расчет заказов по внутреннему ГОЗ и импорту вооружений. Оценочно, США компенсируют поставки вооружений Украине за счет внутреннего ГОЗ на уровне не менее 95% (то есть "дополнительный" импорт США для восполнения арсеналов составит до 1,5 млрд. долл., его основу составят гранатометы шведского производства и норвежские ЗРК). Для других западных стран показатель компенсации за счет заказов национальным ОПК существенно ниже. Приблизительно его можно оценить в 25% (причем он будет больше для таких стран как Великобритания, Франция и Германия, и меньше для остальных стран, прежде всего Восточной Европы).

Дополнительный импорт современных вооружений для компенсации поставок Украине составит для западных стран до 18 млрд. долл. (75% от 24 млрд. долл.) Таким образом, в целом по странам-донорам Украины стоимостной объем дополнительных закупок вооружений по импорту только для восполнения арсеналов составит почти 20 млрд. долл. (причем это касается компенсации поставок вооружений Украине только в 2022 году). На самом деле, этот стоимостной объем будет существенно выше, поскольку вышеприведенный расчет сделан "по минимуму". С полным основанием его можно увеличить вдвое (до 40 млрд. долл.) с учетом того, что западные страны практически переходят на рельсы милитаризации и им требуется не только восполнение запасов арсеналов вооружений, а их серьезный количественный и качественный рост.

Можно прогнозировать, что за достаточно короткий промежуток времени могут быть заключены дополнительные экспортные/импортные контракты на сумму порядка 40 млрд. долл. Это стремительно разогреет рынок вооружений, а основным бенефициаром лавинообразного спроса станут США, укрепив еще более свои лидирующие позиции на мировом рынке оружия.

Без учета этих "дополнительных" контрактов, ЦАМТО прогнозировал объем мирового экспорта/импорта вооружений в 2022 году, в случае соблюдения изначально заявленных графиков поставок, в сумме 104,663 млрд. долл.

В последующие три года (по текущему портфелю заказов) объем продаж прогнозировался в следующих объемах – 116,772 млрд. долл. в 2023 году, 108,882 млрд. долл. в 2024 году и 140,044 млрд. долл. в 2025 году.

По состоянию на октябрь 2022 года в целом за 4-летний период (2022-2025 гг.) прогнозируемый объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) ЦАМТО оценивал в сумму 470,361 млрд. долл.

Теперь к этому может быть добавлено "незапланированных" ранее экспортных контрактов на ближайшую перспективу на сумму до 40 млрд. долл. для срочного пополнения арсеналов современным вооружением (причем это касается восполнения запасов вооружений только по поставкам в 2022 году, дальнейшую ситуация просчитать пока невозможно).

То есть, с учетом этого, в предстоящие 4 года мировой экспорт/импорт вооружений гарантированно превысит 500 млрд. долл. и составит на менее 510 млрд. долл. Таким образом, ситуация вокруг Украины обусловит рост мировой торговли оружием в ближнесрочной перспективе как минимум на 8,5%. С учетом, того, что расчет сделан по минимуму, и, скорее всего, до конца 2022 года военная помощь западных стран Украине будет больше, чем учтено в расчете, итоговый рост мировой торговли оружием на ближайшую перспективу (4 года) можно с полным основанием спрогнозировать на уровне около 10% (причем это только за счет военной помощи Украине за февраль-декабрь 2022 года). Это колоссальный фактически одномоментный рост стоимостного объема мирового рынка оружия, основным бенефициаром которого станут США.