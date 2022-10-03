СВР подключилась к добыванию информации, необходимой военным в СВО

Как сообщил директор службы Сергей Нарышкин, ведомство, в частности, нацелено на получение оперативно-тактической информации о поле боя, которая бы помогла одержать победу

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) России в период проведения специальной военной операции нацелена на получение информации, которая поможет российским военнослужащим на поле боя. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин, отвечая на вопросы журналистов в перерыве проходящего в Москве Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.

"Задача внешней разведки состоит в добывании информации, необходимой высшему политическому руководству страны для принятия важнейших внешнеполитических решений. И эта задача остается актуальной по отношению к кризису на территории Украины. Но при этом в нашу работу мы, конечно, вносим коррективы. Речь идет о том, что наряду с добыванием информацией стратегического характера мы, конечно, нацелены и на получение оперативно-тактической информации о поле боя, которая бы помогла нашим военным одержать победу", - сообщил Нарышкин.

Глава СВР напомнил, что "такие же коррективы вносились в работу отечественной внешней разведки и в другие периоды нашей истории". Так, во время Великой Отечественной войны силы советской внешней разведки также были направлены на получение информации о действиях вермахта, и неслучайно разведчик Ким Филби считал, что главным его достижением была информация о планах вермахта по проведению операции "Цитадель" - битве на Курской дуге, которая помогла командованию Красной Армии.