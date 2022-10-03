Войти
ТАСС

СВР подключилась к добыванию информации, необходимой военным в СВО

289
0
0
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Как сообщил директор службы Сергей Нарышкин, ведомство, в частности, нацелено на получение оперативно-тактической информации о поле боя, которая бы помогла одержать победу

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) России в период проведения специальной военной операции нацелена на получение информации, которая поможет российским военнослужащим на поле боя. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин, отвечая на вопросы журналистов в перерыве проходящего в Москве Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.

"Задача внешней разведки состоит в добывании информации, необходимой высшему политическому руководству страны для принятия важнейших внешнеполитических решений. И эта задача остается актуальной по отношению к кризису на территории Украины. Но при этом в нашу работу мы, конечно, вносим коррективы. Речь идет о том, что наряду с добыванием информацией стратегического характера мы, конечно, нацелены и на получение оперативно-тактической информации о поле боя, которая бы помогла нашим военным одержать победу", - сообщил Нарышкин.

Глава СВР напомнил, что "такие же коррективы вносились в работу отечественной внешней разведки и в другие периоды нашей истории". Так, во время Великой Отечественной войны силы советской внешней разведки также были направлены на получение информации о действиях вермахта, и неслучайно разведчик Ким Филби считал, что главным его достижением была информация о планах вермахта по проведению операции "Цитадель" - битве на Курской дуге, которая помогла командованию Красной Армии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Нарышкин Сергей
Похожие новости
18.04.2022
Европа ничего не решает. Она оккупирована США
15.02.2022
Российские истребители приняли участие в совместном патрулировании на учениях в Белоруссии
19.05.2015
Отечественная наноиндустрия наращивает обороты
20.06.2014
Военные тайны
27.06.2012
Ан-124 – возобновление украино-российского сотрудничества!?
29.05.2012
В июне состоится заседание украинско-российской рабочей группы по авиастроению
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:34
  • 33939
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?