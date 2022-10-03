ФАС поручила усилить контроль за ценами на армейскую экипировку

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба поручила своим подразделениям усилить контроль за ценами на армейскую экипировку, сообщает ведомство.

"ФАС России поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Речь идет об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах и т. п.", — говорится в сообщении.

Ведомство предупредило о незамедлительной реакции на злоупотребления доминирующим положением и сговоры, в том числе направленные на необоснованное повышение цен.

Кроме того, ФАС уже направила запросы об обоснованности изменения цен на спецодежду и снаряжение в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI.

Сообщения о подорожании такой продукции начали поступать после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября.