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РИА Новости

ФАС поручила усилить контроль за ценами на армейскую экипировку

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Здание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Фомичев

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба поручила своим подразделениям усилить контроль за ценами на армейскую экипировку, сообщает ведомство.

"ФАС России поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Речь идет об амуниции, тактической одежде, спальных мешках, термобелье, рюкзаках, трекинговой обуви, походных аксессуарах и т. п.", — говорится в сообщении.

Ведомство предупредило о незамедлительной реакции на злоупотребления доминирующим положением и сговоры, в том числе направленные на необоснованное повышение цен.

Кроме того, ФАС уже направила запросы об обоснованности изменения цен на спецодежду и снаряжение в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI.

Сообщения о подорожании такой продукции начали поступать после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября.

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Россия
Компании
ФАС
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