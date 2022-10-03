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ТАСС

Лавров заявил, что США отрабатывали у границ РФ механизмы дестабилизации эпидобстановки

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Биологическая опасность
Биологическая опасность.
Источник изображения: © Fotolia / Victor Moussa

Как сообщил глава МИД РФ, на это указывают обнаруженные в ходе СВО на Украине данные

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Обнаруженные в ходе спецоперации на Украине данные указывают на то, что США создавали вблизи границ России компоненты биологического оружия и отрабатывали механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XVIII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ по вопросам разведдеятельности.

"Имеются веские основания предполагать, что в непосредственной близости от границ России, по сути, создавались компоненты биологического оружия, отрабатывались механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки", - подчеркнул он.

Лавров указал, что реализуемые на Украине при поддержке Пентагона незаявленные военно-биологические программы представляли прямую угрозу не только для России. "Не случайно американцы делали все возможное, чтобы замести следы своих экспериментов на ныне освобожденных территориях", - отметил министр.

Он также напомнил о выступлении заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая ранее заявила о рисках попадания сведений о деятельности лабораторий Пентагона на Украине к российским специалистам. "Значит, есть что скрывать", - констатировал Лавров.

"В Совете Безопасности ООН в рамках Конвенции по ликвидации биологического и токсинного оружия мы потребовали от США предоставить необходимые разъяснения и в целом обеспечить полную транспарентность и легитимность их биологический программ по всему миру. Ожидаем соответствующей реакции", - добавил глава МИД РФ. 

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