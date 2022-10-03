Антонов: США запугивают мир "ядерными угрозами" со стороны России

Второй Карибский кризис из-за Украины?

В мире растут опасения по поводу возможного конфликта между Москвой и Вашингтоном с подачи самих американцев, пишет посол России в США Анатолий Антонов в статье TNI. Россию обвиняют во всех грехах, но именно Штаты продолжают "испытывать ее на прочность".

Анатолий Антонов

Можно с уверенностью предположить, что любое применение ядерного оружия способно очень быстро привести к эскалации локального или регионального конфликта и к его перерастанию в глобальный.

Генри Киссинджер написал в 2014 году: "Демонизация Владимира Путина – это не политика; это оправдание ее отсутствия".

Работу над этой статьей я начал по двум причинам. Во-первых, в октябре исполнится 60 лет Карибскому кризису, когда СССР и Соединенные Штаты оказались на грани ядерного конфликта. Это повод для того, чтобы внимательнее взглянуть на внешнеполитические уроки, извлеченные двумя великими державами из того драматического периода. Я считаю, что каждый американец согласится со мной в том, что мы не должны допустить повторения взрывоопасной ситуации 1960-х годов. Важно, чтобы не только Россия и США, но и другие ядерные государства подтвердили в совместном заявлении, что в ядерной войне не может быть победителей, а поэтому ее ни в коем случае нельзя начинать.

Во-вторых, мы стали свидетелями роста обеспокоенности мирового сообщества и американских экспертов возможностью ядерного конфликта между Москвой и Вашингтоном. Этот вопрос стал еще более животрепещущим в последние дни, когда высокопоставленные руководители из американской администрации начали подавать нам прямые сигналы, предупреждая о недопустимости применения ядерного оружия в ходе российской специальной военной операции на Украине. Более того, угрозы в свой адрес мы теперь слышим и от официального истэблишмента.

Принстонский университет даже сделал прогноз о том, что в случае обмена ядерными ударами погибнут миллионы американцев и россиян. Иногда возникает ощущение, что мы в этом вопросе возвращаемся во времена маккартизма. Трудно забыть, как бывший министр обороны США Джеймс Форрестол выпрыгнул из окна с криком "русские идут".

В американских СМИ полно публикаций псевдоэкспертов, которые несведущи в истории и неверно интерпретируют текущее состояние дел. Они ошибочно сравнивают сегодняшнюю ситуацию с Карибским кризисом.

С заявлениями некоторых политиков и средств массовой информации о том, что российско-американские отношения переживают беспрецедентный кризис, вполне можно согласиться. Позвольте напомнить, что всего пару дет назад мы говорили о трудном этапе в двустороннем диалоге. Никто и представить себе не мог, что все дойдет до такой опасной точки. Все, что было создано за долгие годы упорной работы, включая политические, экономические, культурные, научные и образовательные связи, отправлено на свалку истории.

Мы видим прискорбную картину запустения в сфере контроля вооружений. Договоры о ПРО и РСМД преданы забвению. Договор об открытом небе практически прекратил свое существование. Скоро истечет срок действия СНВ-3, но как мы уже неоднократно говорили, американская сторона не соблюдает его в полной мере. Договор о нераспространении ядерного оружия переживает серьезные потрясения. Никто не может предсказать, что будет дальше.

Вынужден напомнить читателям, что все это – результат политики США. Позвольте разъяснить свою позицию. Вашингтон вышел из этих договоров ради получения преимуществ в сфере безопасности, особенно в противостоянии с Россией. Он ведет постоянный поиск возможностей для достижения глобального военного превосходства.

В предыдущие десятилетия военная машина НАТО приближалась к границам России несколькими "волнами", воздев над моей Родиной мощный ударный кулак. Как мы должны были на это реагировать? Мы предупреждали коллег, что такие шаги контрпродуктивны, что они увеличивают риск гонки вооружений, что мы не может игнорировать возрастающие угрозы по периметру российских границ, особенно на западных рубежах. Помню многочасовые заседания в штаб-квартире НАТО, где мне неоднократно приходилось участвовать в дискуссиях о пагубности глобальной противоракетной обороны, о важности соблюдения международных обязательств по стратегической стабильности и об опасности развертывания ракет малой и средней дальности в Европе. Российские увещевания оказались тщетными.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стала попытка НАТО приступить к военно-технической эксплуатации Украины и создать в Киеве режим, стремящийся развязать кровопролитную войну против России.

Сегодня нашу страну обвиняют во всех грехах. Звучат утверждения, что мы развязали вооруженный конфликт в Европе. А у меня возникает вопрос: что сделали Соединенные Штаты для выполнения Минских соглашений? Почему Вашингтон молчал восемь лет и не останавливал Киев, когда в Донбассе гибли украинцы и русские? Как он мог проигнорировать ужасную трагедию в Одессе, где несколько десятков человек были сожжены заживо? Где были международные гуманитарные организации? Почему администрация, считающая для себя приоритетом права человека, допустила такие преступления? Мы неоднократно задавали эти вопросы американским политикам. В ответ звучали лишь красивые лозунги. А Украину продолжали настраивать против России.

Сегодня уже очевидно, что Соединенные Штаты непосредственно участвуют в военных действиях киевского режима. Вашингтон открыто наращивает поставки смертоносного оружия на Украину и предоставляет ей разведывательные сведения. Они совместно планируют военные операции против российских вооруженных сил. Украинцев обучают боевому применению натовской военной техники и вооружения.

Похоже, Россию проверяют, чтобы понять, насколько ей хватит терпения, чтобы воздерживаться от ответа на откровенно враждебные действия и атаки. Фактически Вашингтон подводит ситуацию к прямой конфронтации ведущих ядерных держав, которая чревата непредсказуемыми последствиями.

Американские официальные лица продолжают эскалацию, стращая американцев и мировое сообщество липовыми "ядерными угрозами" России. Такими высказываниями они искажают заявления российского руководства.

Хотел бы подчеркнуть, что нет никаких изменений в условиях, когда наша страна применит ядерное оружие. В этом отношении мы продолжаем строго придерживаться военной доктрины от 2014 года и Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания от 2020 года. Москва никогда не говорила о расширительном толковании этих документов, которые можно найти в открытом доступе.

Мы никому не угрожаем. Но мы подтверждаем, как сказал 21 сентября президент Владимир Путин, что Россия готова защищать свой суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися у нас системами вооружений. Что такого агрессивного в этом заявлении? Что в нем неприемлемо? Разве Соединенные Штаты не поступят так же, столкнувшись с угрозой своему существованию?

Хотел бы добавить, что определенные американские политики жестоко заблуждаются, если думают, что готовность России защищать свою территорию не распространяется на Крым и на регионы, которые могут войти в ее состав на основе свободного волеизъявления народа.

Хотелось бы предупредить органы военного планирования США об ошибочности их предположений, будто ограниченный ядерный конфликт возможен. Очевидно, они надеются, что Соединенные Штаты смогут укрыться за океаном, если такой конфликт произойдет в Европе с британским и французским ядерным оружием. Хочу подчеркнуть, что это крайне опасный "эксперимент". Можно с уверенностью предположить, что любое применение ядерного оружия способно очень быстро привести к эскалации локального или регионального конфликта и к его перерастанию в глобальный.

Хочется верить, что несмотря на все трудности, мы с американцами пока не подошли к опасному порогу, с которого можно упасть в пропасть ядерного конфликта. Важно прекратить нам угрожать.

Сегодня трудно сказать, насколько далеко готов зайти Вашингтон, ухудшая отношения с Россией. Сумеют ли правящие круги США отказаться от своих планов, нацеленных на изматывание нашей страны с перспективой ее расчленения?

Прошедший недавно саммит Шанхайской организации сотрудничества и 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН доказали, что значительная часть планеты не удовлетворена миропорядком, созданным после распада Советского Союза. Мы видим, как большинство мирового сообщества пытается сформировать равноправную систему международных отношений, где не будет государств первого и второго сорта. Мы твердо поддерживаем такой мировой порядок, опирающийся на международное право, Устав ООН и принцип неделимой безопасности.