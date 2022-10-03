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ЦАМТО

В Бразилию доставлены два истребителя F-39E "Грипен"

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Источник изображения: Фото: CECOMSAER

ЦАМТО, 30 сентября. Компания Saab доставила в Бразилию два очередных истребителя F-39E "Грипен", предназначенных для командования ВВС Бразилии.

Самолеты с регистрационными номерами FAB 4103 и FAB 4104 были собраны на предприятии компании Saab в Швеции.

Как сообщает Infodefensa.com, самолеты были доставлены из Швеции голландским кораблем Minervagracht, который в вечером 24 сентября зашел в порт Навегантес. После выполненной 25 сентября разгрузки была осуществлена перевозка истребителей в аэропорт.

Новые самолеты присоединятся к прибывшему в страну в 2020 году прототипу, который в настоящее время используется на предприятии компании Embraer для испытаний и доработки, а также двум другим истребителям, доставленным в апреле 2022 года. Как планируется, до конца года в Бразилию должны прибыть еще два истребителя.

После повторной сборки и наземных испытаний оба самолета должны выполнить перелет на предприятие компании Embraer в Гавиан-Пейшоту. Ожидается, что истребители F-39E начнут полеты на авиабазе "Анаполис" в период с ноября по декабрь 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов "Грипен E/F" компания Saab подписала с командованием ВВС Бразилии в октябре 2014 года. Соглашение включает покупку самолетов, вооружений, услуги обслуживания и обучения. Как сообщалось, 28 из 36 самолетов будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 – в двухместной "F". В рамках первого этапа программы Saab отвечает за сборку 13 самолетов "Грипен E" в Швеции, еще 8 будут собраны в Бразилии совместно шведскими и бразильскими специалистами. Оставшиеся 15 истребителей (8 одноместных и 7 двухместных) будут самостоятельно собраны Embraer в Бразилии. В апреле 2022 года ВВС Бразилии приобрели четыре дополнительных истребителя "Грипен" в рамках реализации опциона, а в июле приступили к переговорам с Saab по поставке второй партии из 26 истребителей.

Первый "Грипен E", представляющий собой оснащенный измерительной аппаратурой самолет для летных испытаний (серийный номер FAB 4100), в сентябре 2020 года был доставлен в Бразилию для продолжения тестирования в Центре летных испытаний (GFTC) в Гавиан-Пейшоту.

В ноябре 2021 года Saab продемонстрировала первые 6 серийных самолетов "Грипен E" и объявила, что приступила к их передаче ВВС Бразилии и Швеции. Четыре истребителя предназначались для ВВС Бразилии, два – для ВВС Швеции. Предполагалось, что первые четыре "Грипен E" будут отправлены в Бразилию в первом полугодии 2022 года. Первая пара самолетов F-39E "Грипен" была доставлена в порт Навегантес (шт.Санта-Катарина) на борту грузового судна 1 апреля 2022 года, а 22 апреля они были официально приняты на вооружение ВВС Бразилии.

Поставленные самолеты войдут в боевой состав эскадрильи "Ягуар" 1-й группы противовоздушной обороны (1 GDA) ВВС Бразилии, размещенной на авиабазе "Анаполис" (штат Гояс).

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