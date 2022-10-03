Олег Салюков: Сухопутные войска обеспечены всеми необходимыми образцами ВВСТ

ЦАМТО, 30 сентября. В настоящее время подразделения, воинские части и соединения Сухопутных войск обеспечены всеми необходимыми образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), большинство из которых современные.

Об этом в интервью газете "Красная Звезда" сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Ниже приведен фрагмент интервью О.Салюкова газете "Красная Звезда" по этой теме.

"Многие из них превосходят похожие зарубежные образцы, а некоторые, такие как ракетный комплекс "Искандер-М", не имеют аналогов в мире.

Так, реактивные подразделения располагают современными реактивными системами залпового огня как крупного, так и среднего калибра семейства "Торнадо" (300-мм РСЗО "Торнадо-С" и 122-мм РСЗО "Торнадо-Г") с реактивными снарядами повышенного могущества, высокой скорострельностью, большей дальностью стрельбы и мобильностью.

Артиллерийские подразделения имеют на вооружении модернизированные самоходные гаубицы "Мста-С", способные действовать в режиме "шквал огня", в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, тем самым повышаются плотность огня и возможности по гарантированному поражению противника.

Противотанковые артиллерийские формирования Сухопутных войск имеют всепогодный противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-СП", а также переносные противотанковые комплексы "Корнет", обладающие способностью по поражению бронированных целей противника в ночных условиях и в условиях ограниченной видимости противотанковыми ракетами, которые могут пробивать броневую защиту всех современных танков. Кроме того, "Хризантема-СП" способна бороться с низколетящими вертолетами, что актуально в условиях проведения специальной военной операции.

С целью надежного прикрытия войск и объектов военной инфраструктуры от средств воздушного нападения противника в Сухопутных войсках создана эшелонированная система противовоздушной обороны. Основными образцами, состоящими на вооружении войск ПВО, являются зенитные ракетные системы и комплексы, такие как С-300В – дальнего действия, "Бук" – средней дальности, "Тор" – малой дальности и их модификации, а также переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" и "Верба".

Главной ударной силой Сухопутных войск по-прежнему остаются танковые войска, которые оснащены основными боевыми танками трех типов – Т-72, Т-80 и Т-90, большинство из которых уже прошли глубокую комплексную модернизацию. Так, все модернизированные танки Т-72Б3 (М), Т-80БВМ и Т-90М оснащены:

- тепловизионными прицелами с автоматом сопровождения целей, что позволяет применять их ночью и в сложных погодных условиях;

- современными системами управлениями огнем, что позволяет вести стрельбу современными типами боеприпасов, а также управляемыми ракетами, запускаемыми из канала ствола, на дальность до 5 км;

- современной динамической защитой и помехоустойчивыми средствами связи.

На вооружении мотострелковых войск находятся боевые машины пехоты трех типов (БМП-1, БМП-2 и БМП-3), а также бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А(М).

Все современные БМП и БТР оснащены комплексами вооружения с 30-мм автоматическими пушками. Применение данного калибра на боевых машинах обеспечивает создание достаточной плотности огня за счет высокого темпа стрельбы и большого боекомплекта. А отечественная БМП-3 оснащена еще и 100-мм орудием, что обеспечивает ей превосходство над иностранными образцами по дальности поражения целей и могуществу боеприпасов, а также в отличие от западных аналогов она способна вести огонь в том числе и на плаву.

Модернизированная БМП-2 с новым боевым отделением "Бережок" оснащена комплексом "Корнет" с четырьмя готовыми к пуску ракетами, способными поражать высокозащищенные объекты на дальности до 10 км. На сегодняшний день аналогов этому комплексу в мире практически нет".

Полностью интервью О.Салюкова, приуроченное ко Дню Сухопутных войск, который отмечается в ВС России 1 октября, опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная Звезда".