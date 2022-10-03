В США морские беспилотные аппараты тестируют для защиты портов

Источник изображения: topwar.ru

Порты и гавани мира играют важнейшую роль в мировой торговле. Однако любая катастрофа техногенного характера, пожар или взрыв, крупный разлив нефти могут надолго выключить один из этих портов. Достаточно вспомнить последствия взрывов в порту Бейрута в Ливане в августе 2020 года.

Естественно, что портовые власти должны заниматься решением вопросов обеспечения безопасности портов. Сейчас системы безопасности портов включают в себя мониторинг видео, патрулирование водного пространства силами береговой охраны.

Но этим мерам уже несколько десятилетий, а современный уровень развития технологий позволяет изменить сложившиеся привычные схемы обеспечения безопасности портов.

Несколько лет назад в Пентагоне обсудили возможность использования беспилотных надводных аппаратов для обеспечения безопасности портов и гаваней. В их числе - USV MANTAS, весьма интересный аппарат, который может быть оснащен надводными датчиками, подводными датчиками, включая гидролокаторы и эхолоты, датчиками биологического и радиационного заражения, определения качества воды и так далее. Аппарат изготовлен компанией Maritime Tactical Systems Inc. (MARTAC), которая активно работает в сфере создания надводных беспилотников.

Источник изображения: topwar.ru

Порт Лос-Анджелеса (POLA) уже проводит тестовое использование беспилотного аппарата с целью изучения его возможностей в плане осуществления задач по патрулированию водной акватории. Как удалось установить, безопасность порта будет повышена за счет большей продолжительности патрулирования беспилотным аппаратом, а также вследствие более обширных возможностей мониторинга обстановки.

Naval News пишет, что еще несколько лет назад массовое применение беспилотных надводных аппаратов для охраны побережья и обеспечения безопасности портов было бы невозможно. Сейчас эта задача вполне реализуема на техническом и организационном уровне. Издание подчеркивает, что беспилотные аппараты смогут снизить затраты на обеспечение безопасности порта, хотя отказываться от пилотируемых катеров охраны никто не собирается.