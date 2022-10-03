Трамп вызвался быть посредником в достижении мира между Россией и Украиной

По словам экс-президента США, обе стороны нуждаются в соглашении

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп призвал американское руководство поспособствовать заключению мирного соглашения между Россией и Украиной и предложил себя в качестве главы группы переговорщиков. Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social в среду.

Трамп высказался в связи с "диверсией" на газопроводах "Северный поток - 1" и " Северный поток - 2". Он призвал власти США сохранять спокойствие и напомнил о ситуации на Украине.

"Катастрофа России и Украины никогда не должна была случиться, и не случилась бы точно, если бы президентом был я. Не надо все делать еще хуже из-за этого подрыва трубопроводов. Действуйте стратегически, умно (с умом!), заключите сделку в результате соглашения прямо сейчас. Обеим сторонам она нужна, и обе они ее хотят. Весь Мир на кону. Мне группу возглавить, что ли???", - написал политик.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.