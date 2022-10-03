Россию и ЕС удаляют с арены мировых держав

Биполярный мир рождается на наших глазах. Россия и ЕС отпали в качестве мировых держав. Остаются США и Китай

Взрыв российских газопроводов — это символический поворот, который знаменует собой упадок ЕС и России, пишет автор статьи в Advance. Он прогнозирует наступление биполярного мира, в котором соперничать будут США и Китай. Читатели издания не согласны с прогнозами автора статьи.

Д. Марьянович

Ситуация вокруг энергетики дополнительно обострилась после вчерашнего события. Разумеется, я говорю о саботаже на двух российских газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря и соединяющих Российскую Федерацию с Германией. Ситуация такова, что предположений, кто это мог совершить, уже масса, но никому не приходит в голову (даже самой России) поговорить о главном. Ясно, что все молчат последние 24 часа не без оснований. Если Европейский Союз выскажет свои подозрения, то ему придется, хотя бы для собственной общественности, придумать какой-то новый подход к своим союзникам. Россия, в свою очередь, если начнет называть виновных, будет вынуждена в силу геополитических причин (вряд ли российская общественность ожидает чего-то другого в такую минуту!) ответить ударом на удар. А это приведет к цепной реакции, и тогда европейская инфраструктура по всей Европе взлетит на воздух. Все это может легко стать поводом для эскалации конфликта, который все еще технически ведется между Российской Федерацией и Украиной.

Но к чему в итоге ведет все более усугубляющийся кризис? Взрыв российских газопроводов можно считать символическим поворотом, который знаменует собой экономический упадок как в Европейском Союзе, так и в Российской Федерации. Да, экономика России не рухнула в первые месяцы вооруженного конфликта, как многие прогнозировали. Тем не менее не стоит питать иллюзий. Из этого изнурительного конфликта, военного и экономического, Российская Федерация не выйдет более сильной. Хорошо, если она вообще из нее выберется, и все то же самое можно сказать о Европейском Союзе.

На самом деле мы, можно сказать с высокой долей вероятности, в настоящий момент наблюдаем то, что не сулит никому из нас ничего хорошего. Речь о процессе удаления Российской Федерации и Европейского Союза с арены мировых держав. Ни одна, ни второй так и не реализовали своих амбиций. Европейский Союз остался в тени Соединенных Штатов Америки, а Россия — в тени самой себя, а точнее бывшего Советского Союза.

Что теперь? Вероятно, это конец конкурирующих геополитических идей об однополярности и многополярности. Вместо них остается биполярный мир, в котором будут конкурировать мощная держава Запада - Соединенные Штаты Америки и великая держава Востока - Китай.

Многие уже пытаются восстановить хронологию, и это разумно. Факт в том, что после распада Советского Союза, то есть с 1991 года, и вплоть до начала мирового финансового кризиса 2008 года мы жили в однополярном мире, то есть в мире, где США являлись абсолютно доминирующей силой. Правда, финансовый кризис ограничил влияние Соединенных Штатов Америки, и прежняя мощь к ним уже не вернулась.

Примерно с 2008 года и приблизительно до 24 февраля текущего года (эта дата, несомненно, войдет в историю как поворотная) мы жили в чем-то, что сегодня называют квазимногополярным миром. Действительно, это был период стремительного возвышения Китая, но и Европейский Союз неуклонно рос в экономическом плане, а значит, был вправе ставить себя на одну планку с мировыми державами.

В то же время идея многополярности открывала путь к параллельному укреплению Российской Федерации, Индии, Турции, Германии… Россия в этот период прогрессировала в геополитическом плане. В последние десять лет мы много об этом говорили, но по-прежнему агрессию НАТО против Ливии тоже можно считать важной вехой. Это событие 2011 года, став триггером, показало Российской Федерации, что начался процесс устранения государств, с которыми она поддерживает хорошие или относительно хорошие отношения. Следующей на очереди была Сирия, и тогда Российская Федерация вмешалась, защитив в итоге власть в Дамаске. Благодаря этому Россия завоевала за пределами Запада большой авторитет. На прозападный переворот на Украине Российская Федерация ответила присоединением Крыма и поддержкой восстания на Донбассе в 2014 году. Конечно, напряженность не спала. Повторить успех Сирии не получилось, хотя и там сохраняется риск того, что война разгорится вновь, так как на местах есть еще много замороженных конфликтов. Украинский кризис вылился в самый тяжелый вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, а также в глубочайший кризис во всем мире, не сравнимый даже с самыми напряженными моментами холодной войны. Карибский 35-дневный кризис 1962 года кажется всего лишь неблагоприятным периодом по сравнению с происходящим сегодня.

Российская Федерация не единственная, кто отстаивал концепцию многополярности. Все страны, которые крепли в это время, видели в ней подходящую модель для нового мирового равновесия. Так считал даже Китай, который явно не стремился вступать в опасное соперничество со все более обеспокоенными Соединенными Штатами Америки, которые еще с 2008 года видели растущие угрозы для своей позиции мирового гегемона. Однако все идет к тому, что Китаю придется в ускоренном порядке готовиться к масштабному столкновению, так как кольцо вокруг него сжимается все сильнее. Биполярный мир встает перед ним во весь рост ввиду разрушения России и Европы.

Ослабление Российской Федерации, конечно, не выгодно Китаю. Долгое время Пекин видел в России союзника, который более решительно, чем он сам готов противостоять в геополитическом смысле. Российской Федерации предназначалась роль того, кто, если потребуется, с оружием в руках предотвратит дальнейшее продвижение Соединенных Штатов Америки и американских интересов. Ослабленная же Россия может превратиться в определенного рода балласт, в более серьезную ядерную проблему, чем Северная Корея.

С другой стороны, закат Европейского Союза нанесет стратегический удар по Соединенным Штатам Америки, хотя есть и те, кто считает, что это даже хорошо для американского доминирования в долгосрочной перспективе. Слабый Европейский Союз или даже его упразднение гарантирует, что в будущем континент не "заболеет" идеями похожими на идеи Шарля де Голля.

Трудно сказать, во что превратится Европа после нынешнего кризиса, но она уже не будет такой же, как раньше. Сам Европейский Союз как конструкция, вероятно, распадется в хаосе инфляции и ослабления общей валюты.

В соседней с нами Италии мы, возможно, уже видим лицо будущей Европы. Придет звездный час националистических и оппортунистских партий, которые будут действовать все наглее, потому что будут вынуждены. Только это может заставить разочарованных и разгневанных избирателей прийти к избирательным урнам. Политика Европы превратится в нечто похожее на новые американские сериалы на стриминговых сервисах, которые соревнуются друг с другом. Поэтому их приходится делать все более жестокими и шокирующими, чтобы привлечь зрителей. Точно так же и правые популисты будут орудовать в Европе, причем, вероятно, еще долго.

Только время покажет, где найдется новый козел отпущения, но примечательно, что еще десять лет назад в рядах правых сформировалось очень сильное антикоммунистическое движение — в момент, когда от коммунизма не осталось и следа (сегодня ничего не изменилось). Это говорит о нескольких вещах. Во-первых, они пойдут по уже проторенному пути, а во-вторых, с подобной риторикой они до последнего будут отстаивать капитализм, который снова разочаровывает. Правые могут еще раз или даже несколько раз заявить, что проблема не в капитализме, а в его отсутствии. А нет его потому, что это коммунисты и крипто-коммунисты правят миром из тени.

Вот так день за днем локальная политика будет выдавать то трагедию, то комедию, но вообще европейцы будут жить все хуже, поскольку будут играть все меньшую роль.

Европа свалится быстро. Настолько быстро, что можно будет точно запомнить имена политиков, которые стояли у власти, когда это произошло. Все покатится под гору за одно поколение правящей элиты, в том числе, потому что она традиционно соглашалась на то, чтобы жертвовать Европой ради чего-то нового, ради нового геополитического будущего. Российская Федерация хотя бы сама себя погубила, собственным решением, раз у нее не оставалось другого выбора. (Оставался, но другие варианты не рассматривались нынешней кремлевской властью.) А вот Европейский Союз гибнет вынужденно, напрасно, трагично и по иронии судьбы.

Остальной мир, к сожалению, пострадает. Уже накопилась масса экономических трудностей, и все более опасным становится дефицит продовольствия в таких регионах, как Африка, Ближний Восток, Латинская Америка. Проблема голода может обостриться очень быстро. Как и при любом кризисе, большинству в итоге придется туго, и только некоторые выиграют. Выйдя из нынешнего кризиса Соединенные Штаты Америки и Китай могут стать еще более мощными державами.

И откуда же наблюдать за этим следующим великим столкновением? Из Европы впечатления будут не те, поскольку и Европа уже не та. Да и вопрос, останется ли она вообще наблюдателем, или от нее ждут, что она превратится в арену нового конфликта между Востоком и Западом? Одно можно сказать точно: события развиваются стремительно, и биполярный мир полный напряженности уже не за горами. Он уже формируется благодаря уходу определенных игроков.

Комментарии читателей:

hrast

В анализе полно зияющих дыр, и он слишком упрощенный. Сопоставление с большой Кореей просто смешно. У Российской Федерации, например, помимо прочего, есть продовольствие для экспорта, о котором в материале ни слова.

Думаю, всем понятно, что в военном плане Китай не сможет конкурировать с Соединенными Штатами Америки еще лет десять. И тут на первый план выходит союз с Российской Федерацией, причем в разных сферах и не только оборонной. Из этого следует, что Китай как таковой не может быть гегемоном без Российской Федерации. Автор не учел и положение всех тех, кто постепенно поднимает голову против Соединенных Штатов Америки и Великобритании. А таких много.

(…)

А сила всегда рождает силу. Можно держать кого-нибудь за шиворот, если ты сильнее, но если приходят десять друзей более слабого… Тогда это другой разговор.

Многие факторы могут быстро измениться, включая и новых политиков Европейского Союза, которые отвергают НАТО и Соединенные Штаты Америки. Вспомните Макрона и его идеи об армии Европейского Союза и подобном… Особенно если народы ЕС возмутятся очевидным. Никто же не ожидал, что народ поставит Чаушеску к стенке в два счета. Я, конечно, не думаю, чтобы какая-нибудь Фондерляйенша с товарищами будет поставлена к стенке… хотя… (…)

Нигде не написано, что только Германия должна быть двигателем Европейского Союза. Несколько небольших двигателей на одном автомобиле могут ускорить его движение. (…) В конце концов, я не вижу единого варианта исхода, потому что их много. Не обязательно все закончится войнами и всеобщей гибелью. Поэтому я и начал с того, что в статье много больших дыр. Автор исходит из предпосылки о том, что так оно все и будет. Но в середине 80-х никто и не думал о распаде Советского Союза, Югославии и так далее. И тем не менее все это случилось.

Случится и смена социальной системы, раз уж речь шла о Китае, где поставили целью через десять лет прийти к коммунизму.

Duro

Вот мне интересно, какие это еще варианты, по мнению автора, были у Российской Федерации в конце 2021 и начале 2022 года, кроме военной спецоперации, которую она, правда, начала очень вяло и небрежно? Может, в 2014 году нужно было еще раз попросить у украинского руководства не отрезать Россию от Севастополя и не входить в НАТО? Может, нужно было их еще раз любезно попросить не входить в НАТО в 2021 и начале 2022 года? Или нужно было позволить Украине войти в НАТО?

Bojke

При всем уважении к автору статьи где-то в ней потерялась нить сути, и материал превратился в какую-то смесь "Безумного Макса", "Остаться в живых", "Иерихон", "Неудержимые" и прочее. Европейский Союз должен многое пересмотреть, если хочет сохранить себя. Потребуется лет десять, чтобы ситуация внутри Европейского Союза стабилизировалась.

Россия не распадется. Будет кризис, будет трудно, и продлится все тоже лет десять, пока не начнется восстановление. Китай, конечно, за семь — восемь лет обойдет Соединенные Штаты Америки во всем. Индия уже сейчас не реагирует на угрозы и требования Соединенных Штатов Америки (в вопросе закупок российских вооружений и нефти). Турция проводит самостоятельную политику и распространяет свое влияние, тоже не реагируя на угрозы США. Бразилия вскоре в своем регионе будет действовать как Турция. Африка все больше разворачивается в сторону Китая и отворачивается от Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Великобритания хочет снова стать мировой державой, но уже без прикрытий. Франция хочет быть ведущей державой ЕС (тоже без ширм). Однополярного мира уже точно не будет. Биполярный, может, а многополярный мир (через несколько лет) крайне вероятен. Будет кризис, придется трудно, но все не так катастрофично, как описано в статье. Кто знает, что нас ждет через десять лет: однополярный, биполярный или многополярный мир, да и будет ли вообще существовать мир?

Не нужно пораженчества, и не нужно сдаваться еще до битвы. Нас ждет множество сражений на разных полях (я не о вооруженных конфликтах), в том числе личных, национальных, региональных, континентальных. К сожалению, мы живем в интересные времена, которые имеют тенденцию стать еще интереснее!

Korisnik18952

Глупости. Российская Федерация присоединит Донбасс, а США молча с этим согласятся. Такой статус-кво сохранится, пока Вашингтон не установит на Украине ракеты дальнего действия, и это будет в следующем десятилетии. Людей мобилизуют на войну и никто не знает, что принесет эта война. Пока железо не обрушивается на наши головы, давайте радоваться. После присоединения Донбасса с ЕС ничего не случится, а вот Россия — совсем другое дело.

Krle

Я не уверен, что полностью согласен с выводом. Многополярный мир по-прежнему возможен. Действительно этот конфликт, с одной стороны, ослабляет Россию, но, с другой стороны, значительно меняет внутреннюю структуру устройства государства, стимулирует частичную реиндустриализацию, экспансию российской валюты, устраняет часть олигархов, и, в конце концов, увеличит территорию и население.

Российские природные ресурсы практически не ограничены, и мало государств в мире могут похвастать подобной роскошью. Вопрос, есть ли в России достаточно компетентные и некоррумпированные люди, которые провели бы страну через этот исключительно турбулентный период.

Ответ на этот вопрос даст ответ и на вопрос, будет ли Россия в будущем одним из полюсов и сохранится ли вообще…

Что касается Европейского Союза, то, на мой взгляд, ясно, что все явно катится под гору. Европейский Союз и раньше стоял во втором ряду, если говорить об армии и политике, но экономическая мощь, прежде всего Германии, Франции и Италии, делала Европейский Союз отчасти важным игроком в мире.

После неминуемого экономического спада, со стареющим населением и ограниченным ресурсами Европейский Союз неизбежно превратится во второразрядное объединение. И по заслугам.

Можно ожидать, что влиятельные государства будут все активнее тянуть каждого на свою сторону, и я не удивлюсь, если в ближайшие годы или десятилетия ЕС распадется полностью или частично. Также можно ожидать, что Китай станет первым среди равных в команде "остального мира", но, как я думаю, автор очень недооценил амбиции Индии, Бразилии, Ирана, Турции, Индонезии на ближайшие десять лет…