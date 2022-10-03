МИД Узбекистана ответил на вопросы по ситуации на Украине

"Клятва Родине". Скульптор Равшан Миртаджиев. Высота памятника составляет 12 м. Надпись на постаменте памятника обозначает две знаковые даты: 6 сентября 1991 года (образование Вооружённых сил Республики Узбекистан) и 14 января (День защитников Родины). Фото атвора.

Как отметили в ведомстве, республика привержена в осуществлении своей внешней политики национальным интересам

ТАШКЕНТ, 30 сентября. /ТАСС/. Узбекистан в своей внешней политике неизменно привержен национальным интересам, а также принципам невмешательства во внутренние дела других государств. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МИД Узбекистана в ответ на обращения граждан с просьбой разъяснить отдельные вопросы по ситуации вокруг Украины.

"Республика Узбекистан неизменно привержена в осуществлении своей внешней политики национальным интересам, основополагающим принципам, в том числе открытости, равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МИД также отметили, что "Узбекистан выступает за скорейшее формирование условий для урегулирования нынешней ситуации политико-дипломатическим путем в соответствии с нормами международного права".

"В отношении увеличения числа прибывающих граждан Российской Федерации на территорию Республики Узбекистан отмечаем, что вопрос их нахождения в нашей стране регламентируется законодательством Узбекистана, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, включая их возможную экстрадицию", - добавили в пресс-службе. При этом во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что "граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат".