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Известия.ru

Генерал указал на эффективность ПЗРК «Игла» и «Верба» в спецоперации

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Главком Сухопутных войск оценил эффективность ПЗРК «Игла» и «Верба» в зоне СВО

Около трети пилотируемой авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) была сбита российскими переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Игла» и «Верба». Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

«В поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых и предельно малых высотах на переднем крае хорошо зарекомендовали себя ПЗРК «Игла» и «Верба», на долю которых приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ», — отметил Салюков в интервью газете «Красная звезда», опубликованном в пятницу, 30 сентября.

Кроме того, он указал на то, что наибольшая нагрузка по прикрытию войск в ходе спецоперации лежит на ЗРК средней и малой дальности.

В частности, наибольшую результативность показали современные зенитные ракетные комплексы С-300В4, «Бук-М2 (М3)» и «Тор-М2 (М2У)».

28 сентября Минобороны РФ показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации. Новый «Бук-М3» оснащен усовершенствованной электроникой и новыми зенитными ракетами, количество которых увеличилось до шести. Расчеты зенитной ракетной бригады, вооруженной новейшими комплексами «Бук-М3», регулярно сбивают снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS.


До этого, 15 сентября, корреспондент «Известий» Александр Морозов показал боевую работу экипажа группировки «Отважные», который с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 отбил атаку военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирный город. Отмечалось, что скорость ракеты ВСУ — 2 тыс. м/с.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
Tор-М2
Бук-M3
Бук-М2
Игла ЗРК
С-300
С-300В
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Бук ЗРК
Тор ЗРК
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