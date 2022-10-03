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Известия.ru

Командир батальона рассказал о боевом слаживании мобилизованных

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации и добровольцы проходят боевое слаживание в составе подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач в спецоперации. Командир мотострелкового батальона Александр рассказал, как проходит подготовка мобилизованных к отправке в зону СВО.

Военнослужащие овладевают навыками ведения боевых действий в составе взводов и батарей.


По словам Александра, все инструкторы — кадровые офицеры, они имеют боевой опыт. Именно в ходе СВО они выполняли поставленные задачи и готовы этот опыт передать всем мобилизованным.

«В программе подготовки учтены все особенности, характерные для конкретного района боевых действий. Там есть и бой в городе, и бой в населенных пунктах, есть и в полях, лесу. Всем военнослужащим доведут, как действовать правильно на любой дислокации», — сказал он.

В ходе боевого слаживания военнослужащие осваивают боевую технику и вооружение, оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники, артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны (ПВО), вождение в составе подразделений на танках, боевых машинах пехоты (БМП), бронетранспортерах (БТР), добавили в Минобороны РФ.

Ранее, 29 сентября, в оборонном ведомстве сообщили, что мобилизованные граждане проходят подготовку по своим военно-учетным специальностям на полигонах Ставропольского края и Республики Дагестан. Призванный из запаса Амир поделился своим боевым настроем.


Также в этот день Минобороны (МО) России рассказало, что после боевого слаживания подразделения из отмобилизованных граждан и добровольцев приступят к выполнению задач в зоне специальной военной операции (СВО).

21 сентября российский лидер Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Он обратил внимание на то, что призыву на военную службу будут подлежать лишь граждане, которые на данный момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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