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Вестник Мордовии

ВСУ потеряли первую из поставленных Словенией БМП М-80А

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Подбитая на херсонском направлении боевых машин пехоты была замечена несколько дней назад в составе разгромленной воинами-освободителями колонны техники 110-й бригады территориальной обороны.

Интересно, что ранее проект "РГ: русское оружие" сообщал, что такие образцы гусеничной техники были замечены в составе 24-й отдельной механизированной бригады, личный состав которой еще в конце августа осваивал их на расположенном во Львовской области крупнейшем у ВСУ Яворовском полигоне.

Поэтому не исключено, что "восьмидесятые" из этого соединения были переданы для усиления подразделений "трошников".

Судя по появившемуся в Сети видео, БМП получила незначительные повреждения или брошена в относительно исправном состоянии. Однако из-за того, что этот участок местности сейчас контролируется российскими войсками, получается, что эта машина потеряна нацистами навсегда.

Башня повернута влево, по всей видимости, экипаж собирался вести огонь из 20-мм автоматической пушки М55. Интересно, что направляющие для запуска противотанковых управляемых ракет 9М14 "Малютка" зачехлена, из этого можно сделать вывод, что такие ПТУР поставлены и вероятность их применения сохраняется.

Кроме М-80А противник также потерял прибывший из Нидерландов вооруженный 12,7-мм пулеметом M2 Browning, бронетранспортер YPR-765, созданный на базе американского М113, а также предоставленный британцами бронеавтомобиль Husky TSV.

Если из 40 -50 YPR-765 уже потеряно около полутора десятков, то М-80А из 35 пока одна единица, но начало этому положено.

Алексей Моисеев

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Страны
Нидерланды
Словения
США
Продукция
9M14 Малютка
M113 БТР
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