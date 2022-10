Армения закупает вооружение в Индии

Индийская газета "The Economic Times" в материале Manu Pubby "Arming Armenia: India to export missiles, rockets and ammunition" ("Вооружая Армению: Индия будет экспортировать ракеты, реактивные снаряды и боеприпасы") сообщила, что Армения подписала крупный контракт на сумму более 250 млн долл на закупку вооружения в Индии, включая индийские 214-мм реактивные системы залпового огня Pinaka и реактивные снаряды для них, неназванные противотанковые ракетные комплексы и различные боеприпасы.

Боевые машины индийской 214-мм реактивной системы залпового огня Pinaka Mk I на военном параде в Нью-Дели (с) indigenousindiandefense.blogspot.com

Индия подписала крупный контракт на экспорт ракет, реактивных снарядов и боеприпасов в Армению, поскольку эта азиатская [sic!] страна вовлечена в затяжной пограничный конфликт с соседним Азербайджаном. Целый ряд контрактов был подписан на межправительственной основе на поставку оружия и боеприпасов в Армению в начале этого месяца.

Хотя стоимость контрактов не разглашается, предполагается, что в ближайшие месяцы в Армению будет поставлено оружия на сумму более 2000 крор рупий (более 250 млн долл). Индия прилагает значительные усилия для увеличения экспорта вооружения, с реформированием [экспортной] политики и активной правительственной поддержкой получения зарубежных [оборонных] заказов.

Источники сообщили ET, что контракт включает первую в истории продажу на экспорт реактивных систем залпового огня Pinaka национальной разработки, которые уже находятся на вооружении индийской армии. Это мощное оружие было разработано индийской Организацией оборонных исследований и разработок ( Defence Research and Development Organisation - DRDO) и производится частными компаниями в Индии. Индийская армия недавно разместила заказы на шесть дополнительных полковых комплектов РСЗО Pinaka [по 18 боевых машин в каждом. - bmpd], а также испытывает ракеты увеличенной дальности для нее.

В рамках комплексной сделки Индия также поставит в Армению противотанковые ракеты и ряд боеприпасов. Это не первый случай экспорта систем вооружения в Армению. В 2020 году Индия обошла конкурентов из региона и поставила этой стране четыре РЛС Swathi примерно на 350 крор рупий (44 млн долл). Эти РЛС, разработанные в соответствии с требованиями индийской армии, используются для обнаружения артиллерийских снарядов, минометных мин и реактивных снарядов, а также для точного определения местонахождения вражеских пусковых установок и артиллерийских позиций. Эти РЛС успешно использовались [индийской армией] на границах с Пакистаном и Китаем.

Индия прилагает целенаправленные усилия для увеличения экспорта оборонной продукции, с целью к 2025 году довести продажи воооружения и техники за границу до суммы 35000 крор рупий (4,4 млрд долл) в год. В прошлом году годовой экспорт оборонной продукции был близок к 13000 крор рупий (1,62 млрд долл), в основном за счет частного сектора.

В другом материале на данную тему Manu Pubby "First Pinaka export: Private companies to lead from front" ("Первый экспорт РСЗО Pinaka: частные компании лидируют в продвижении") газета "The Economic Times" сообщает, что в первом экспортном контракте, заключенном Индией на продажу реактивных систем залпового огня Pinaka национальной разработки, лидируют частные компании, а основная часть заказов будет выполняться отраслевыми партнерами, которые создали производственные мощности и цепочки подрядчиков для быстрой поставки.

Армения, разместившая заказы на четыре батареи РСЗО Pinaka (две батареи должны быть поставлены в первую очередь, а такой же дополнительный заказ находится в опционе и должен быть поставлен позже), в ближайшем будущем также получит ряд новых реактивных снарядов увеличенной дальности [для Pinaka], разрабатываемых для индийской армии, а также управляемые ракеты для нее. Интерес к этой системе индийской разработки также проявляют ряд стран Западной Азии, а также вооруженные силы стран Юго-Восточной Азии, которые стремятся увеличить свою огневую мощь.

Компании частного сектора, сотрудничающие с индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), - Larsen & Toubro, Tata Defense и Economic Explosives Limited - создали производственные линии для выпуска систем Pinaka, которые поставляются вооруженным силам Индии целыми комплектами. Эти компании уже выполняют заказы на шесть полковых комплектов РСЗО Pinaka для индийской армии, в дополнение к четырем полкам этой РСЗО, которые уже находятся на вооружении. В рамках более масштабных планов модернизации артиллерии индийской армии требуется всего 22 полка РСЗО.

Шесть полковых комплектов РСЗО Pinaka, заказанных индийской армией, включают 114 боевых машин-пусковых установок с автоматизированной системой управления огнем и 45 командных пунктов, и программа имеет более 70% компонентов национального производства. Текущий заказ армии дает индийским компаниям хорошие возможности для осуществления быстрых поставок систем Pinaka в Армению, поставки которой могут начаться в течение года.

Со стороны bnpd напомним, что 214-мм 12-ствольная дальнобойная РСЗО Pinaka являлась одним из индийских долгостройных военных проектов и разрабатывалась DRDO с начала 1980-х годов, но долго и мучительно дорабатывалась, в основном из-за неудовлетворительных характеристик рассеяния ракет. Опытные машины были поставлены индийской армии для войсковых испытаний в 1999-2000 годах, но фактические поставки четырех серийных полковых комплектов (по три батареи по шесть боевых машин) в варианте Pinaka Mk I осуществлялись в рамках совместного производства Tata Power SED и Larsen & Toubro's Heavy Engineering Division в 2006-2017 годах (всего с учебными и запасными было поставлено 80 боевых машин).

Дальность стрельбы стандартными ракетами РСЗО Pinaka Mk I массой 277,4 кг (масса боевой части 100 кг) составляет до 37,5 км, ракеты разработаны и производятся индийской компанией Solar Industries со сборкой на индийских государственных предприятиях в Чандра и Бадмале. Батарея РСЗО включает два командных пункта, машину с метеорологической РЛС, шесть 12-ствольных боевых машин, шесть транспортно-заряжающих машин и три транспортные машины. Все они выполнены на автомобильных шасси Tatra T813 и Т815 (8х8), собираемых по лицензии индийской государственной компанией Bharat Earth Movers Limited (BEML). Командные пункты и боевые машины РСЗО используют разработанную DRDO интегрированную АСУ артиллерии индийской армии Artillery Command & Control System (ACCS). Полкам РСЗО Pinaka Mk I придаются РЛС артиллерийской разведки Swathi WBRL.

В августе 2020 года министерство обороны Индии выдало промышленности контракт на сумму 2580 кроров рупий (350 млн долл на тот момент) на поставку ему к концу 2024 года еще шести полковых комплектов РСЗО Pinaka Mk I, включая 114 боевых машин и 45 командных пунктов. Всего индийская армия планирует иметь 22 полка РСЗО Pinaka, и закупить к ним 189 тысяч ракет.

В 2020-2022 году велись успешные испытания модифицированной ракеты Pinaka Mk I Enhanced c увеличенной до 45 км дальностью, которая объявлена готовой к серийному производству. Уже длительное время DRDO также ведется разработка модернизированного варианта РСЗО, обозначенного Pinaka Mk II, и который должен использовать новые ракеты в вариантах с увеличенной дальностью до 60 км и до 90 км, а также корректируемые ракеты Guided Pinaka с дальностью до 75 км, оснащенные инерциально-спутниковой системой наведения. Также Pinaka Mk II должна использовать модули с новыми дальнобойными (40 км) 122-мм ракетами ER индийской разработки. Испытания Pinaka Mk II ведутся с начала 2013 года, но до сих пор не завершены. Разработка корректируемой высокоточной ракеты Guided Pinaka также велась ни шатко ни валко, но летом 2022 года был выдан контракт на их ускоренную разработку и начало серийного производства под впечатлением успешного боевого применения американских ракет GMLRS на Украине.

Армения стала таким образом первым иностранным заказчиком РСЗО Pinaka.

Боевая машина индийской 214-мм реактивной системы залпового огня Pinaka Mk I (с) министерство обороны Индии

Ракеты индийской реактивной системы залпового огня Pinaka (c) defenceforumindia.com