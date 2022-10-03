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ТАСС

Комитет СФ будет информировать Генпрокуратуру об ошибках при мобилизации

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Андрей Клишас
Андрей Клишас.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Глава комитета Андрей Клишас отметил, что глава государства как гарант конституции "занимает очень последовательную правовую позицию по вопросу частичной мобилизации"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству будет следить за ходом частичной мобилизации в регионах и информировать Генпрокуратуру в случае перегибов на местах. Об этом сообщил в четверг глава комитета Андрей Клишас.

"Конституционный комитет в Совфеде будет очень внимательно анализировать ситуацию в регионах и информировать Генпрокуратуру о всех "порочных" практиках мобилизации. Критерии четко определены. Позиция президента сформулирована", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что глава государства как гарант конституции "занимает очень последовательную правовую позицию по вопросу частичной мобилизации".

Ранее на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин призвал генпрокурора РФ незамедлительно реагировать на сообщения о нарушениях в ходе частичной мобилизации. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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