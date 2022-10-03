Комитет СФ будет информировать Генпрокуратуру об ошибках при мобилизации

Глава комитета Андрей Клишас отметил, что глава государства как гарант конституции "занимает очень последовательную правовую позицию по вопросу частичной мобилизации"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству будет следить за ходом частичной мобилизации в регионах и информировать Генпрокуратуру в случае перегибов на местах. Об этом сообщил в четверг глава комитета Андрей Клишас.

"Конституционный комитет в Совфеде будет очень внимательно анализировать ситуацию в регионах и информировать Генпрокуратуру о всех "порочных" практиках мобилизации. Критерии четко определены. Позиция президента сформулирована", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что глава государства как гарант конституции "занимает очень последовательную правовую позицию по вопросу частичной мобилизации".

Ранее на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин призвал генпрокурора РФ незамедлительно реагировать на сообщения о нарушениях в ходе частичной мобилизации.