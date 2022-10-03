Эрдоган призвал Путина дать еще один шанс переговорам по Украине

Главы России и Турции провели телефонный разговор

АНКАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг вечером провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого были рассмотрены перспективы урегулирования украинского кризиса, сообщила администрация турецкого президента по итогам состоявшихся переговоров.

"Президент Эрдоган призвал российского лидера Владимира Путина предоставить еще один шанс переговорам и сообщил, что готов к посреднической роли в этом процессе", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что для обеспечения "более позитивных событий необходимы меры по снижению напряженности". "В этой связи турецкий лидер сообщил, что ожидает соответствующие шаги, способствующие этому процессу, в частности в вопросе вхождения в состав России ряда районов Украины", - отмечается в релизе.

Эрдоган, кроме того, выразил удовлетворение итогами работы по обмену пленными между РФ и Украиной, "над которым продолжительное время работали", и реализацией совместного с ООН механизма по выполнению заключенных 22 июля стамбульских договоренностей по вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины. В этой связи турецкий президент высказался за продление зерновой сделки и бесперебойный вывоз удобрений из РФ.

"Президент Эрдоган также отметил, что продление срока механизма [вывоза зерна], который истекает в ноябре, отвечает общим интересам. Он подчеркнул, что продолжается работа над бесперебойным вывозом удобрений и зерновых из России", - говорится в сообщении.