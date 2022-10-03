Еврокомиссия хочет запретить продажу России слезоточивого газа и электрошокеров

Ограничения могут коснуться полицейского оборудования в рамках нового пакета санкций, сообщил Euractiv

БРЮССЕЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предлагает ограничить продажу полицейского оборудования российским правоохранительным органам в рамках нового пакета санкций в отношении РФ. Об этом сообщил в четверг портал Euractiv со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний документ Евросоюза.

Речь идет спецсредствах, таких как слезоточивый газ, щиты и электрошокеры.

Ранее в четверг интернет-издание EUobserver сообщило со ссылкой на проект документа ЕС, что ЕК предлагает запретить предоставление бухгалтерских, юридических, архитектурных, инженерных и IT-услуг юридическим и физическим лицам из РФ, ввести санкции против алмазодобывающей компании "Алроса" и 29 физических лиц, а также полностью запретить ввоз стали, древесины и бумажной продукции.