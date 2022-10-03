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ТАСС

Не подлежащие мобилизации офицеры запаса могут устроиться в Росгвардию

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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области.
Источник изображения: © РИА Новости

Министр обороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что призыву из запаса подлежат в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Офицеры и прапорщики запаса, ранее уволенные с военной службы, могут поступить в войска национальной гвардии РФ в период частичной мобилизации, если они не подлежат призыву в ее рамках. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале "Объясняем.рф".

"Да, если они не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации в ВС РФ", - приводится ответ "Объясняем.рф" на вопрос, могут ли поступить на военную службу в Росгвардию в период проведения частичной мобилизации офицеры и прапорщики запаса, ранее уволенные с военной службы.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. 

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Россия
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Минoбороны РФ
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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