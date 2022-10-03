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ТАСС

Глава Минобороны Британии посетил Киев

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Источник изображения: © AFP 2022 / JANEK SKARZYNSKI

Бен Уоллес обсудил со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым оказание помощи Украине

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на этой неделе посетил Киев и встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Как говорится в сообщении, размещенном Уоллесом на его странице в Twitter, на встрече обсуждалось увеличение объемов оказываемой Украине военной помощи.

"Был рад на этой неделе посетить в Киеве моего доброго друга Алексея Резникова, обсудил с ним увеличение военной помощи Украине", - написал Уоллес. По его словам, Великобритания "с каждым днем все сильнее поддерживает" Украину и "продолжит делать это как в 2023 году, так и после этого".

На прошлой неделе в канцелярии британского премьера Лиз Трасс объявили, что Лондон в 2023 году выделит не менее £2,3 млрд ($2,63 млрд) на оказание Киеву военной помощи, которая будет включать реактивные системы залпового огня (РСЗО). Это столько же, сколько было направлено на эти цели в 2022 году. Эксперты ожидают, что королевство, вероятно, продолжить помогать Украине в подготовке бойцов ВСУ, а также будет передавать Киеву ПТРК и ПЗРК, бронетехнику, боеприпасы, экипировку и гуманитарную помощь.

Ранее Уоллес заявил, что Лондон передал Киеву в общей сложности 6 900 ПТРК и ракет к ним, в том числе 5 000 комплексов NLAW, 120 бронемашин, шесть из обещанных 10 самоходных зенитных установок Stormer, оснащенные ракетами Starstreak, 20 гаубиц М109 и 36 буксируемых орудий L119, высокоточные ракеты Brimstone, реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, десятки тысяч артиллерийских снарядов, барражирующие боеприпасы и 4,5 тонны пластичных взрывчатых веществ. Кроме того, Лондон пообещал каждые четыре месяца обучать 10 тыс. украинских солдат в ходе рассчитанных на три недели курсов подготовки. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
AGM-114
M109
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