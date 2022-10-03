Мир на грани разрушения. НАТО намеренно провоцировала Россию

Мир на грани

Мир на грани тотального разрушения из-за провокаций США, пишет арабский писатель и политический аналитик для Asharq Al-Awsat. Россия пыталась урегулировать украинский конфликт с помощью переговоров, однако НАТО специально провоцировала ее, подобно манипуляциям с Китаем и Тайванем.

Не подлежит сомнению, что именно США и их партнеры по НАТО спровоцировали Россию, начав угрожать ее авторитету и суверенитету. Вашингтон провернул тоже самое с Пекином, когда спикер Палаты представителей прибыла с визитом на Тайвань, несмотря на предупреждения Китая.

Есть тысячи "но" в мире, пропахшем порохом, заваленного трупами и полном людского горя. Разве президент России Владимир Путин не пытался начать переговоры и урегулировать ситуацию, прежде чем объявить о проведении спецоперации на Украине, в ходе которой погибли тысячи людей? Кого напугал Китай своими масштабными военными маневрами в знак протеста против визита Нэнси Пелоси — Америку или Тайвань?

Это правда, что Украина была частью Советского Союза. Но пришло время, и она захотела независимости, разве она не имеет на это права? Что случилось с правом народов на самоопределение? Столетний опыт жизни Гонконга и Тайваня вне Китая является удивительным примером свободы. Теперь они не хотят возвращаться в состав материкового Китая. Почему бы не провести референдум вместо насильственного присоединения с разрушениями и военными действиями?

"Принцип силы" держит этот мир в состоянии вечной несправедливости. Америка напала на такие небольшие по сравнению с ней страны, как Панама и Гренада, а до этого США навязали всему миру "демократию"!

Кульминацией глобального дисбаланса, безусловно, является конфликт на Украине. Сейчас он превратился во второсортное мероприятие и ежедневную рутину. Конца не предвидится, поскольку это означает проигрыш России или Запада. Тем временем весь мир ежедневно теряет сотни миллиардов, а экономики разных стран и народы истекают кровью, чтобы спасти Украину от кучки нацистов во главе с бывшим комиком из разряда актеров мексиканских мыльных опер.

Правда в том, что весь мир — трагикомедия. Произошло беззаконие и массовый крах институтов сдерживания, когда Джордж Буш-младший решил ввести войска в Ирак даже без номинального международного прикрытия. Он принимал решения благодаря Богу, который "разговаривал с ним каждое утро". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не может делать больше, чем он делает каждый день. Это лишний раз говорит о несправедливости и ужасах мира, в котором мы живем.

Наблюдается полный дисбаланс во всех центрах мировой системы. Россия застряла на украинском вопросе, Америка разбирается с Камалой Харрис, а Китай делает предупредительные выстрелы в воздух.

Автор: Самир Аталлах (سمير عطا الله)