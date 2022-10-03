Войти
ИноСМИ

Мир на грани разрушения. НАТО намеренно провоцировала Россию

246
0
0
Военные действия в Вуковаре
Военные действия в Вуковаре.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Грызунов

Мир на грани

Мир на грани тотального разрушения из-за провокаций США, пишет арабский писатель и политический аналитик для Asharq Al-Awsat. Россия пыталась урегулировать украинский конфликт с помощью переговоров, однако НАТО специально провоцировала ее, подобно манипуляциям с Китаем и Тайванем.

Не подлежит сомнению, что именно США и их партнеры по НАТО спровоцировали Россию, начав угрожать ее авторитету и суверенитету. Вашингтон провернул тоже самое с Пекином, когда спикер Палаты представителей прибыла с визитом на Тайвань, несмотря на предупреждения Китая.

Есть тысячи "но" в мире, пропахшем порохом, заваленного трупами и полном людского горя. Разве президент России Владимир Путин не пытался начать переговоры и урегулировать ситуацию, прежде чем объявить о проведении спецоперации на Украине, в ходе которой погибли тысячи людей? Кого напугал Китай своими масштабными военными маневрами в знак протеста против визита Нэнси Пелоси — Америку или Тайвань?

Это правда, что Украина была частью Советского Союза. Но пришло время, и она захотела независимости, разве она не имеет на это права? Что случилось с правом народов на самоопределение? Столетний опыт жизни Гонконга и Тайваня вне Китая является удивительным примером свободы. Теперь они не хотят возвращаться в состав материкового Китая. Почему бы не провести референдум вместо насильственного присоединения с разрушениями и военными действиями?

"Принцип силы" держит этот мир в состоянии вечной несправедливости. Америка напала на такие небольшие по сравнению с ней страны, как Панама и Гренада, а до этого США навязали всему миру "демократию"!

Кульминацией глобального дисбаланса, безусловно, является конфликт на Украине. Сейчас он превратился во второсортное мероприятие и ежедневную рутину. Конца не предвидится, поскольку это означает проигрыш России или Запада. Тем временем весь мир ежедневно теряет сотни миллиардов, а экономики разных стран и народы истекают кровью, чтобы спасти Украину от кучки нацистов во главе с бывшим комиком из разряда актеров мексиканских мыльных опер.

Правда в том, что весь мир — трагикомедия. Произошло беззаконие и массовый крах институтов сдерживания, когда Джордж Буш-младший решил ввести войска в Ирак даже без номинального международного прикрытия. Он принимал решения благодаря Богу, который "разговаривал с ним каждое утро". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не может делать больше, чем он делает каждый день. Это лишний раз говорит о несправедливости и ужасах мира, в котором мы живем.

Наблюдается полный дисбаланс во всех центрах мировой системы. Россия застряла на украинском вопросе, Америка разбирается с Камалой Харрис, а Китай делает предупредительные выстрелы в воздух.

Автор: Самир Аталлах (سمير عطا الله)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Гренада
Ирак
Китай
Панама
Россия
США
Тайвань
Украина
Компании
ООН
Персоны
Буш Джордж
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
29.06.2022
Россия склонила на свою сторону почти весь мир. Но этого мало
16.05.2022
Антипутинский крестовый поход Байдена провалился. И вот почему
06.04.2022
Во Франции предупредили о возвращении холодной войны
29.03.2022
Семь смертных грехов США на Украине, за которые расплачивается мир
01.03.2022
ТАС: у Путина есть рациональные причины для операции на Украине
28.02.2022
Al-Quds: Путин довел Запад и Украину до отчаяния
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:34
  • 33939
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?