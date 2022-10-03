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ТАСС

Путин указал Эрдогану на законность и прозрачность референдумов в Донбассе и двух областях

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Источник изображения: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

В целом президенты России и Турции обсудили широкий круг тем двусторонней повестки, а также ситуацию на Украине

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли прозрачно и в полном соответствии с международным правом, в том числе Уставом ООН. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам прошедшего в четверг телефонного разговора лидеров.

"Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся 23-27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав Российской Федерации. Подчеркнуто, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства", - говорится в сообщении. "Жители этих регионов реализовали свое право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года", - подчеркивается в релизе Кремля по итогам беседы Путина и Эрдогана.

В целом президенты двух стран обсудили широкий круг тем двусторонней повестки, а также ситуацию на Украине. "Был проведен содержательный разговор по различным аспектам развития двустороннего сотрудничества и ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении. В частности, пояснили в Кремле, лидеры отметили поступательную динамику торгово-экономических связей, существенный прирост товарооборота.

Путин и Эрдоган условились продолжить российско-турецкий диалог в различных форматах. 

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Персоны
Путин Владимир
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