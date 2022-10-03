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ТАСС

Испания присоединилась к иску Украины против России в Международном суде ООН

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Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите НАТО в Мадриде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите НАТО в Мадриде.
Источник изображения: © AFP 2022 / GABRIEL BOUYS

В своей декларации Мадрид выражает мнение, что суд обладает юрисдикцией для разбирательства по этому делу о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, отметили в МИД страны

МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Испания внесла в Международный суд ООН заявление о вступлении в процедуры, инициированные Украиной против РФ в споре об обвинениях, касающихся Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе МИД королевства.

"Посольство Испании в Гааге передало в Международный суд ООН декларацию о вступлении Испании в дело, - отмечается в коммюнике. - Этим шагом Испания присоединяется к другим государствам - членам Евросоюза, помимо США или Канады, среди прочих, которые представили аналогичные декларации". "В своей декларации Испания выражает мнение, что суд обладает юрисдикцией для разбирательства по этому делу", - отметили в МИД.

Украина 26 февраля подала в главный судебный орган ООН иск на РФ относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Киев отвергает, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и проведения специальной военной операции (СВО). Украина требует от суда признать, что РФ не имеет законных оснований для действий на Украине и против нее, и ввести обеспечительные меры на период разбирательства, чтобы предотвратить усугубление конфликта.

16 марта Международный суд ООН потребовал от России немедленно приостановить проведение спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не может принять во внимание решение суда, а официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Украина, обратившись с иском, касающимся конвенции о предотвращении геноцида, "явно злоупотребила юрисдикцией" суда. 

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