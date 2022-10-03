Как США и НАТО обучают украинских военнослужащих

Харьковский национальный университет воздушных сил ведет обучение курсантов на самолетах L-39 и выступает в качестве основной площадки профподготовки по программе «Украина–НАТО». Фото Владимира Карнозова.

Киев пытается создать самую мощную армию в Восточной Европе

Киевские лидеры любят повторять тезис о создании самой мощной армии в Восточной Европе. Главный аргумент – всемерная поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими деньгами, вооружением и военной техникой, натовскими инструкторами.

После государственного переворота 2014 года американцы создали по всей Украине целую сеть военно-тренировочных баз, которая постоянно расширялась. Все строительные и финансовые вопросы находились под контролем американцев. Даже саму стройку украинцам не доверяли – только своим строительным армейским частям.

В системе подготовки военных кадров для ВСУ ключевой стала работа натовских инструкторов на специально подготовленных военных базах, где проходили обучение военнослужащие одной из главных структур ВСУ – сил специального назначения (ССН, созданы в 2016 году), готовясь к диверсионной войне и карательным операциям в Донбассе. По утверждению тогдашнего начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, украинские силы специального назначения создавались по образцу натовского спецподразделения SOF (Special Operations Forces).

ЯВОРОВСКИЙ ПОЛИГОН

Одним из самых известных военных объектов Украины стал Яворовский полигон – территория военного городка Центрального международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного (бывшее Львовское высшее военно-политическое училище). Полигон расположен в 30 км к северо-западу от Львова, в советское время здесь размещался Львовский учебный центр Прикарпатского военного округа.

Яворовский полигон с 2015 года стал для американцев глубоким украинским тылом для геополитического противостояния России. Полигон стал также идеальной площадкой для тренировки украинских военных натовскими инструкторами из США, Великобритании, Канады, Дании, Польши и Литвы. Здесь расположились 200 американских и 250 канадских военных специалистов, которых периодически сменяют. Численность остальных натовских инструкторов колеблется от 30 до 50 человек.

Именно здесь военнослужащие ВСУ проходят подготовку по американской программе JMTG-U (Объединенная многонациональная тренировочная группа – Украина). Согласно этой программе, натовские инструкторы учат военнослужащих ВСУ ведению тактического боя, индивидуальной подготовке, работе штабов и тактической медицине. Одновременно на этом же полигоне проходит обучение младшего офицерского состава ВСУ канадскими инструкторами.

Всего с 2015 года на Яворовском военном полигоне прошли обучение примерно 6 тыс. военнослужащих ВСУ.

ДРУГИЕ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ

В 2017 году американцами был развернут в поселке Старый Киевской области еще один международный центр профессиональной военной подготовки, в который они вложили около 20 млн долл.

В рамках учебно-тренировочной миссии операции ORBITAL британские инструкторы проводили в этом учебном центре подготовку украинских морских пехотинцев. Со слов командира группы британских инструкторов капитана Кортни Риза, морские пехотинцы обучались по четырем направлениям: курс подготовки младшего сержантского состава, курс разведки, курс контрснайперской борьбы и курс ведения боевых действий в ночное время. «Все курсы постоянно пересматриваются и улучшаются. Мы опираемся на отзывы украинских военных, которые уже прошли наши курсы», – отметил капитан Риз.

Министерство обороны Украины стало активно внедрять в учебных центрах систему подготовки собственных инструкторов. Сегодня существует уже семь таких центров, в которых трудятся военные специалисты из США, Великобритании, Канады, Дании, Польши и Литвы.

Только в 2018 году ВСУ под руководством инструкторов НАТО учебно-тренировочных миссий ORBITAL, JMTG-U, UNIFIER было подготовлено более 300 украинских инструкторов и около 3500 военнослужащих ВСУ. Руководители Минобороны Украины заявляли, что благодаря привлечению профессиональных инспекторов из США, Польши, Литвы, Эстонии и Латвии квалифицированную подготовку прошли украинские инструкторы, которые сейчас уже сами принимают активное участие в отборе, комплектации и подготовке военнослужащих ВСУ.

ВОЕННЫЕ ВУЗЫ И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Помимо упомянутых профессиональных учебных центров для подготовки военных кадров на Украине по натовским стандартам и программам задействованы ведущие военные учебные заведения. Такие военные вузы ввели в свои программы спецкурс НАТО «Совершенствование военного образования».

Одним из главных в этом отношении стал город Харьков. В рамках программы профессиональной подготовки Украина-НАТО были задействованы Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Кожедуба и Национальная академия Национальной гвардии Украины.

При этом натовские военные специалисты очень плотно опекали подобные учебные заведения. Их регулярно посещали натовские делегации. Они занимались не только образовательными программами, которые реализуются в вузах, но и постоянно проверяли текущее состояние вузов на предмет соответствия стандартам альянса.

По натовским программам «избранные» украинские военнослужащие проходят обучение также в Великобритании, Канаде, Венгрии. Речь идет не только о подготовке научно-педагогического состава, но и об обучении и стажировке курсантов ряда ведущих военных вузов.

Все натовские образовательные программы выполняли и дополнительную задачу – продвижение положительного образа военного блока в украинское общество, особенно на пророссийском юго-востоке.

Не меньшую роль в этом направлении играют совместные военные учения, которые проводятся регулярно и все чаще как на территории Украины, так и на территории государств НАТО.

В ходе вооруженного конфликта украинского режима с народными республиками Донбасса общая численность иностранного военного присутствия в стране составляла от 5 до 10 тыс. человек. Натовцы не только изучали на практике эту войну, но и осуществляли непосредственную подготовку практически всех военных подразделений ВСУ.

АМЕРИКАНСКИЕ И НАТОВСКИЕ КУРАТОРЫ

Более 60 военных советников из 13 стран – членов НАТО, включая 35 американцев, оказывают консультативную помощь высшему должностному звену Министерства обороны Украины. Между прочим, на позициях украинских вооруженных формирований в Донбассе только в последние месяцы побывали: военный атташе Швейцарии на Украине полковник Урса Сульсер; генерал-полковник Армии США, командовавший американской коалицией в Ираке и в Афганистане, а позднее возглавлявший ЦРУ Дэвид Петреус; большая группа британских военных во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС Великобритании генералом Марком Карлтон-Смитом; делегация военного ведомства Канады во главе с заместителем министра Питером Хаммершмидтом. Их интересовала не только текущая оперативная обстановка, но также информация по тактике действий подразделений народной милиции ДНР и ЛНР и мерах противодействия, применяемых подразделениями ВСУ.

ЗНАКОМЫЙ ПОЧЕРК

Как известно, американцы и их союзники предпочитают тактику ковровых бомбардировок. В годы Второй мировой войны англо-американские союзники стали большими специалистами по уничтожению с воздуха больших городов, придя к мнению, что удары по мирному населению с огромными жертвами способны деморализовать противника, заставить его сдаться или отказаться от определенных военных целей. Так фактически был стерт с лица земли вместе с жителями немецкий Дрезден в феврале 1945-го, когда военной необходимости в бомбардировке уже не было. А в наше время массированным атакам с воздуха подвергались иракский Мосул и сирийская Ракка, которые американская авиация стерла в пыль вместе с жителями.

О ковровых бомбардировках Донецка или Луганска, Херсона или Мариуполя сегодня речь не идет и идти не может – прежде всего благодаря господству в воздухе, завоеванному российскими ВВС. Но постоянные обстрелы мирного населения в ДНР и ЛНР и на освобожденных территориях Украины из тяжелой артиллерии и реактивных систем – несомненно, продолжение все той же англо-американской военной идеологии.

Олег Фаличев

Олег Валентинович Фаличев – военный обозреватель.