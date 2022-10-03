Министр обороны Болгарии отказал Украине в поставках тяжелого вооружения

Димитар Стоянов разъяснил, что есть решение парламента об оказании военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия

СОФИЯ, 29 сентября. /ТАСС/. Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение, несмотря на просьбу Киева. Об этом в четверг сообщил журналистам министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов.

"Посол Украины запросил у нас тяжелое вооружение. Ответ мой был ясен: есть решение парламента об оказании военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия. Пока я министр, оружие Украине предоставлено не будет, - заявил Стоянов, отвечая на вопрос Болгарского национального телевидения.