Войти
ТАСС

Министр обороны Болгарии отказал Украине в поставках тяжелого вооружения

225
0
0
Флаг Болгарии
Флаг Болгарии.
Источник изображения: © Image by Виктор Сапожников from Pixabay

Димитар Стоянов разъяснил, что есть решение парламента об оказании военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия

СОФИЯ, 29 сентября. /ТАСС/. Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение, несмотря на просьбу Киева. Об этом в четверг сообщил журналистам министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов.

"Посол Украины запросил у нас тяжелое вооружение. Ответ мой был ясен: есть решение парламента об оказании военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия. Пока я министр, оружие Украине предоставлено не будет, - заявил Стоянов, отвечая на вопрос Болгарского национального телевидения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Украина
Похожие новости
08.10.2015
20 целей российской военной операции в Сирии ("Publico.es", Испания)
07.08.2015
Холодное лето 2015-го ("Спектр.lv", Латвия)
01.07.2015
На закрытом заседании в НАТО обсудили, как вооружать Украину
17.04.2015
Реакция Израиля на готовность России поставить С-300 Ирану: недовольство, но не угрозы
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
08.07.2014
Советского хватит на всех
25.12.2013
Самоучитель игры на автомате
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:34
  • 33939
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?