Боррель заявил, что за восстановление Украины должна заплатить Россия

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По мнению главы европейской дипломатии, после окончания конфликта вокруг Украины будет "очень сложно" сесть за стол переговоров с российскими властями

МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил в четверг мнение, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

"Самое важное - подумать, как восстановить Украину, и Россия, без сомнения, должна заплатить за это", - сказал он, выступая на испанском Форуме Ла-Тоха. Как считает Боррель, необходимо перестроить "структуру безопасности в Европе", однако для этого "нужно закончить войну". Боррель также полагает, что после окончания конфликта вокруг Украины будет "очень сложно" сесть за стол переговоров с российскими властями.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.