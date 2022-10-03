Загадочная воздушная «Минога»

В России продолжаются работы по созданию перспективных вертолетов

В середине сентября нынешнего года исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося советского авиаконструктора Николая Ильича Камова. Его имя навсегда связано с историей отечественного вертолетостроения.

Николай Камов принадлежал к плеяде конструкторов, которых по праву называют основоположниками нашей авиации. За 50 лет работы Николай Камов создал целый ряд соосных вертолетов, начиная с малютки Ка-8 и кончая тяжелыми машинами, такими как винтокрыл Ка-22 и корабельный вертолет Ка-27.

Винтокрылые летательные аппараты с буквами «Ка» на борту летают не только в России, но и во многих странах мира

В честь юбилея выдающегося авиаконструктора в АО «Национальный центр вертолетостроения «Миль и Камов» прошел торжественный митинг. Все ораторы высоко оценили вклад Николая Ивановича Камова в советское и российское вертолетостроение К памятнику авиаконструктору были возложены цветы. Также в рамках торжеств был продемонстрирован отреставрированный вертолет Ка-15.

В АО «НЦВ «Миль и Камов» прошла научно-техническая конференция, посвященная 120-летию со дня рождения Николая Камова. На ней было заслушано около 50 докладов, посвященных проблемам отечественного вертолетостроения.

В сообщениях нескольких докладчиков промелькнуло название вертолета «Минога». При этом не было сказано, что эта машина собой представляет, не были оглашены ее характеристики.

Попробуем восполнить этот пробел.

ПО ЗАКАЗУ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Информация о разработке «Миноги» впервые появилась в августе 2015 года. На полях Международного авиакосмического салона в Жуковском начальник морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин сообщил, что АО «Камов» к 2020 году должно представить новый вертолет.

Машина будет предназначена для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок противника. Новый палубный вертолет должен заменить в ВМФ вертолеты Ка-27, стоящие на вооружении флота с 1980-х годов.

Камовцам предстояло решить непростую задачу. К морскому вертолету предъявлялся ряд особых требований. Например, машина должна садиться и взлетать в условиях качки. Аэродинамика палубного вертолета и система управления им заметно отличаются от армейского образца.

Также морской вертолет должен выдерживать воздействие соляного тумана. К материалам, из которых он производится, предъявляются жесткие антикоррозийные требования.

Кроме того, в целях противолодочной борьбы для нового вертолета необходимо разработать опускаемую гидроакустическую станцию (ГАС), магнитометр, аппаратуру работы с радиогидроакустическими буями (РГАБ) и передачи данных для взаимодействия с силами противолодочной борьбы (ПЛБ). А также глубинные бомбы, противолодочные торпеды, противокорабельные ракеты и многое другое.

Вертолет создается по камовской схеме, то есть с двумя соосными винтами. Предполагается, что вертолеты «Минога» пойдут на флот в противолодочной, транспортной и десантной версиях.

В августе 2016 года генеральный конструктор АО «Камов» Сергей Михеев рассказал, что на опытно-конструкторские работы по «Миноге» (Ка-65) уйдет около 10 лет. По его словам, командование Военно-морского флота РФ «подтвердило необходимость разработки вертолета нового поколения».

По информации разработчика, «Минога» будет универсальной машиной, «быстро трансформируемой в различные варианты применения». Массогабаритные характеристики Ка-65 не будут существенно отличаться от советского предшественника.

«Рано или поздно замена Ка-27 необходима, и этой заменой как раз станет вертолет «Минога». Его задача – объединить в себе функции, которые были реализованы на Ка-27», – говорится в материалах «Вертолетов России».

ВСЕПОГОДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЕРТОЛЕТ

Ка-65 будет абсолютно новой машиной.

Вооружение «Миноги» будет унифицировано с современными образцами. Время морских вертолетов с узкой специализацией прошло. По мнению отечественных экспертов, появление многофункциональной палубной машины позволит сократить стоимость серийного образца и расходы на эксплуатацию вертолетов в войсках.

Также не исключается возможность создания беспилотной версии Ка-65 по заказу Министерства обороны РФ.

Такой подход, предполагающий ставку на универсальность, полностью соответствует современным реалиям. Это реализация так называемого модульного принципа, который позволяет в зависимости от поставленной задачи установить на машину соответствующее бортовое оборудование и вооружение.

По информации Объединенной приборостроительной корпорации, радиоэлектронная аппаратура «Миноги» будет совместима с автоматизированными системами управления войсками и боем.

Еще в 2016 году специалисты Научно-производственного предприятия «Полет» (Нижний Новгород) создали для Ка-65 помехоустойчивый комплекс связи. Он использует широкополосные каналы, обеспечивает передачу видеозаписей и данных, полученных от радиолокационных станций. Как ожидается, изделие повысит уровень оперативности передачи информации на всех этапах полета.

Также известно, что «Минога» получит турбовальную силовую установку ТВ7–117ВК разработки АО «Климов» (Санкт-Петербург). Этим двигателем оснащаются модернизированные версии разведывательно-ударных вертолетов Ми-28 и Ка-52. Взлетная мощность силовой установки ТВ7–117ВК достигает 3000 л.с. (у силовой установки Ка-27 – 2225 л.с.). На чрезвычайном (форсажном) режиме двигатели развивают мощность в 3750 л.с.

Очевидно, двигатель «Миноги» будет более мощным и скорее всего более экономичным, чем у Ка-27. Показатель в 3000 л.с. позволяет предположить, что у нового вертолета будут улучшены скоростные характеристики.

На новый вертолет планируется установить комплекс связи нового поколения, обеспечивающий голосовую связь, передачу видеоинформации, данных радиолокационной станции и навигации. В новом комплексе связи реализованы пакетный обмен данными в цифровой форме, широкополосные каналы радиосвязи, новые методы борьбы с помехами, что увеличивает скорость передачи информации, дальность и качество связи.

Количество внешних антенн при этом сведено к минимуму. В частности, антенная система «Аист-62» будет встраиваться в обшивку планера вертолета.

НЕ ВСЕ ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ

Несмотря на выдающиеся характеристики «Миноги», многие отечественные эксперты утверждают, что у этого проекта тупиковая концепция. Новый вертолет должен идти на замену машинам Ка-27/М/ПС и Ка-29. Но ВМФ строит корабли по проектам, где заложены габаритные характеристики под вертолет Ка-27.

Концепция вертолета Ка-27 себя уже исчерпала, потому что она вышла из вертолета-предшественника Ка-25 (для сравнения, Ка-25 весил 6 т, а Ка-27 – 10 т). При этом макет «Миноги» по габаритам больше Ка-27, потому что длина и диаметр винта взяты как у Ка-52, чтобы было унифицировано производство.

Получится, что большинство кораблей одиночного базирования не смогут принимать «Миногу». А если ориентироваться на габариты Ка-27, то не удастся получить улучшенные характеристики. Кроме того, даже более мощные двигатели не улучшат тактико-технические характеристики вертолета, потому что двигатели и редуктор составляют треть его веса.

Непонятно также, почему на «Миногу» необходимо устанавливать такой мощный двигатель. Ведь на Ми-38 эксплуатируется двигатель ТВ7–117В мощностью 2800 л.с., однако у этого вертолета максимальная взлетная масса на 4 т (то есть почти на треть) больше. Он может перевозить 30 человек десанта – против 16 на Ка-29. Правильнее было бы выбрать не самый мощный двигатель на 2500 – 2800 л.с., зато максимально экономичный.

В отдаленном будущем «Миноги» смогут войти в авиационную группу универсальных десантных кораблей (УДК) пр. 23900. Каждый такой УДК сможет нести до 16 вертолетов разных типов, включая транспортно-боевые, десантные и ударные.

В будущем может быть принято решение о строительстве авианосца – и такой корабль тоже не обойдется без многоцелевых вертолетов.

ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО

28 ноября 2014 года Министерство обороны РФ подписало контракт с КБ Камова на создание перспективного морского вертолета для ВМФ России. В 2016 году было заявлено, что Ка-65 поступит в войска через 10 лет – то есть к 2026 году.

В начале 2020 года руководство холдинга «Вертолеты России» утвердило с военными условия технического задания. А летом того же года в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» подписало договор на разработку технического проекта будущего вертолета.

В сентябре того же года генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил, что первый опытный образец новейшего вертолета «Минога», разрабатываемого по заданию Военного-морского флота РФ, поднимется в воздух в 2025 году.

Именно тогда произойдет отрыв от земли и «висение» опытного образца «Миноги». Ну что ж, будем с нетерпением ждать этого события, если за это время ничего не случится!

Валерий Агеев

Валерий Владимирович Агеев – историк авиации и космонавтики, журналист.