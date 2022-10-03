Персидские «шахиды» добрались до Чугуева

Барражирующие боеприпасы атакуют объекты украинской армии

Вторая половина сентября принесла новость из зоны проведения cпециальной военной операции (СВО): украинские военные сообщают о многочисленных случаях поражения военной техники и объектов инфраструктуры вражеским барражирующим боеприпасом ранее неизвестного типа. На обнаруженных обломках корпуса видна надпись «Герань-2», а остатки силовой установки указывают на использование иранского поршневого двигателя Mado MD550. Первыми забили тревогу офицеры артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенных возле Чугуева. Прямым попаданием уничтожена самоходная гаубица 2С3 «Акация»: вражеский боеприпас спикировал на нее, пробил верхний броневой лист и разорвался внутри башни, вызвав детонацию шестидюймовых снарядов.

Очевидец удара дрона-камикадзе капитан ВСУ Владимир Данченко поделился впечатлением с американской газетой Wall Street Journal: «Это не было похоже на артиллерию, к которой мы все привыкли, я не встречал ничего подобного раньше».

Тегеран официально не признает отправку продукции своих оружейников в зону конфликта. ВСУ от этого не легче. Военачальники 92-й бригады, действующей в Харьковской области, отмечают возросшие потери: вследствие применения новых дронов уничтожено два бронетранспортера, четыре самоходки и повреждена 155-мм гаубица М777. В сводках МО РФ за 16–17 сентября говорится об ударах по 92-й бригаде и другим частям ВСУ в районах Двуречное, Шевченково и Купянск с уничтожением «свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей», но не уточняется, чем наносилось огневое поражение.

По словам бойцов ВСУ, ближе к концу месяца россияне существенно интенсифицировали авианалеты. Продолжают применяться беспилотные летательные аппараты (БПЛА) семейств «Орион», «Форпост» и «Орлан», способные выдерживать многократное боевое применение. Эти машины прошли апробацию в Сирии и выпускаются серийно.

Высокопоставленные чиновники, включая главу правительства Михаила Мишустина и его заместителя Дениса Мантурова, после начала СВО заговорили о необходимости наращивания выпуска БПЛА для нужд действующей армии. Вместе с тем признавалось, что резко повысить производство будет непросто из-за недостаточной производительности специализированной промышленности. Даже после перехода отдельных предприятий (например, недавно возведенного завода в Дубне) на режим работы в три смены.

Вторым важным направлением видится увеличение выпуска барражирующих боеприпасов – одноразовых БПЛА, способных длительное время кружить в зоне поиска. С тем, чтобы бортовыми сенсорами обнаружить и опознать вражескую военную технику, а затем уничтожить ее ударом сверху. Для этого аппарат сам (в автоматическом режиме) либо по команде с пункта управления переходит с режима патрулирования на пикирование, поражая цель за счет кинетической энергии с последующим подрывом боевой части и выгоранием неизрасходованного топлива.

Именно в таком ключе действует «Герань-2». Здесь создатели аппарата ничего нового не изобрели: подобная тактика была впервые применена израильскими аппаратами («Гарпи» и др.) еще в прошлом веке. Успешное применение в арабо-израильском конфликте привело к большому интересу к новинке на глобальном рынке вооружений. Он удовлетворяется поставками готовой продукции из Израиля, выпуском по лицензии, а также и без нее – воспроизводством конструкции по чертежам или подобранным останкам.

К настоящему времени десятки стран мира приобрели либо наладили выпуск подобной продукции. Среди российских разработок отметим «Ланцет» компании ZALA Aero из состава Группы «Калашников». Применение в зоне СВО вскрыло проблемы: малая боевая часть (БЧ увеличена на модернизированной версии) и низкий темп производства.

Похоже, найден радикальный способ их решения – дрон «Герань-2», имеющий много общего с БПЛА «Шахид 135» и «Шахид 136» иранской разработки. Тема дефицитной силовой установки решена путем использования серийного двигателя MD550 компании Mado из города Кум. Инженерные решения – как на германском Limbach L550. Объем цилиндров 0,55 л, мощность 50 л.с. Ничего выдающегося данный двигатель не представляет, но надежен, дешев и доступен.

Недостатки «шахидов» – низкая скорость (200 км/ч) и повышенный шум на характерных частотах от работы мотора и толкающего воздушного винта. Это их главный демаскирующий признак («Герань-2» уже прозвали «газонокосилкой»). Между тем хорошее капотирование двигателя и выхлоп в воздушный поток толкающего винта снижает инфракрасную заметность, вплоть до невозможности наведения тепловых ракет ПВО. Радикальное решение – замена двигателя внутреннего сгорания на современный электромотор с переводом винта на пониженные обороны. Но это приведет к снижению дальности (с 2000 км) и времени барражирования в заданном районе (8–10 часов), а также к значительному удорожанию.

Следующий недостаток «Герани» – неоптимальная аэродинамика. Схема «летающее крыло» с большим углом стреловидности по передней кромке дает низкое полетное качество (отношение подъемной силы и лобового сопротивления). Создатели «Шахида» ориентируются на «летающее крыло» потому, что оно обеспечивает быстрый набор скорости на пикировании, приводя к усилению бризантного эффекта от подрыва БЧ за счет кинетической энергии. Израильские специалисты нашли иное решение: крыло оборудуется прямыми (не стреловидными) законцовками, которые автоматически либо по команде отстреливаются при входе в пикирование. Законцовки увеличивают полетное качество на характерных скоростях патрулирования и поиска целей (120–180 км/ч), что увеличивает продолжительность полета либо дает возможность «разменять» его на рост полезной нагрузки. Правда, это увеличивает сложность и стоимость выпускаемой продукции.

Если аппарат контролируется с наземного пункта управления, то из-за проблем с радиосвязью не может удаляться от него более чем на 150–200 км. Решение – использование более крупного БПЛА (например, «Шахид-129» или «Мохаджер-6») в качестве ретранслятора. Если «Шахид-136» при помощи бортовой электрооптики не обнаружил подходящей цели в районе поиска, его посылают в атаку на стационарную цель с известными координатами. Радиосвязь более не нужна, ведь наведение идет по бортовому приемнику спутникового навигационного сигнала (вариант «Шахид-135» не имеет электрооптики, поэтому сразу идет на стационарную цель). Американская группировка GPS-NAVSTAR в нужный момент может подвести, поэтому лучше пользоваться российской «ГЛОНАСС» и китайской «Бейдоу». Возможно, в этом и кроется основное отличие «Герани-2» от прототипа. Во всяком случае, поражение стационарных объектов в Одессе (штабные здания у морского порта) и в Днепропетровске нанесено с ювелирной точностью.

Несмотря на низкую скорость и визуальную и акустическую заметность, беспилотники-камикадзе оказались трудной целью для ПВО Украины, ослабленной многочисленными ударами ВКС России в ходе семи месяцев СВО. Тепловые ракеты на «Герань-2» не наводятся, радиолокационные - многократно дороже самой цели, а ее подсвет лучом радиолокатора чреват прилетом наводящейся на излучение российской ракеты Х-31П.

Дроны-камикадзе стали важным дополнением к обширному арсеналу средств поражения Российской армии. Согласно западным оценкам, расход российских крылатых ракет в ходе СВО превысил 3,5 тыс. единиц. «Шахид-135/136» на порядок дешевле ракет 3М14 комплекса «Калибр», не уступая по максимальной дальности. Дрон-камикадзе имеет в 10 раз меньшую полетную массу (200 кг), несет меньшую БЧ (36 против 450–500 кг) при сопоставимых габаритах (длина меньше на 2,5 м, размах крыла на 1 м). Дешевая и при этом дальнобойная «Герань-2» позволит усилить огневое давление на ВСУ на всю глубину украинской территории. И тем самым приблизит неминуемую развязку.