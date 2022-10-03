Россия предупредила своих противников о возможности ядерной катастрофы

Западные эксперты не исключают возможность самых тяжелых последствий

25 сентября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC заявил, что Вашингтон «напрямую в частном порядке» и «на очень высоком уровне» оповестил российское руководство о катастрофических последствиях применения ядерного оружия на Украине. «Мы были откровенны с ними и подчеркнули, что США дадут решительный ответ вместе с нашими союзниками и партнерами», – сказал советник, отказавшись привести какие-либо подробности.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА

При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства. Такое заявление сделал 21 сентября президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам России.

Президент подчеркнул: «В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах ЗАЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения, ядерного оружия».

Для своей защиты Россия использует все средства, предупредил Путин: «Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО, и при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф».

В своем обращении президент также объявил о начале частичной мобилизации и о том, что соответствующий указ подписан. «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия обеспечит безопасные условия проведения референдумов на освобожденных территориях и в республиках Донбасса: «Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдума о будущем этих территорий. И обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркну – мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума. Для того, чтобы люди могли выразить свою волю».

Путин отметил, что Россия поддержит решение жителей этих территорий: «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самими определять свою судьбу».

С инициативой незамедлительно провести голосования о вхождении республик Донбасса в состав России выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов. О своих намерениях провести референдумы объявили и власти Херсонской и Запорожской областей.

УГРОЗЫ И КОММЕНТАРИИ

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Западу придется ответить в том случае, если Россия применит ядерное оружие на территории Украины. «Другие ядерные государства должны твердо заявить, что как только Россия хотя бы подумает о нанесении ядерных ударов по чужой территории – в данном случае по территории Украины, – будут нанесены быстрые ответные удары, чтобы уничтожить стартовые площадки в РФ», – приводит его слова Guardian.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон тут же раскритиковал Михаила Подоляка за призыв к США нанести превентивные ядерные удары по России. Такие высказывания он назвал неуместными. По мнению Карсона, эти призывы говорят о невменяемости их автора. «В ответ на слова Путина правительство Украины призвало к немедленному ядерному нападению на Россию, которое, без сомнения, привело бы к немедленному уничтожению Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса... Здравомыслящие люди не говорят так, никогда», – заявил телеведущий.

Карлсон полагает, что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы администрация президента США Джозефа Байдена надавила на Киев и добилась разрешения украинского конфликта путем мирных переговоров. При этом он посетовал, что Белый дом ничего не предпринимает в данной ситуации и продолжает накачивать ВС Украины оружием.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Европейский союз серьезно отнестись к угрозе применения Россией ядерного оружия. По его словам, каждый, кто ездил в Москву и посещал Кремль, получал от Путина один и тот же ответ: «У меня есть военные цели, и пока они не будут достигнуты, я продолжу вести боевые действия».

О том, что Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием, заявлял президент Сербии Александар Вучич. Он выразил надежду, что «наступит мир, и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение». По его словам, это «намного лучше, чем ждать поражения другой стороны».

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что реальное применение ядерного оружия может обернуться тяжелыми последствиями и сделает из России «мирового изгоя».

Президент США Джозеф Байден обвинил Россию в нарушении режима нераспространения ядерного оружия из-за «ядерных угроз в адрес стран Европы». Так он воспринял слова Владимира Путина о том, что Москва готова использовать любые средства для защиты своего народа и территории.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила главу Белого дома в искажении слов Путина. Российский президент не заявлял того, что попытался ему приписать президент американский: «Это абсолютно пропагандистская увязка, которая навязывается общественности».

В выступлении на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что у России есть доктрина ядерной безопасности, в которой «абсолютно четко обозначен случай применения». Лавров также опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности России применить во время спецоперации ядерное оружие массового поражения. Министр уточнил, что на данном этапе Москва рассматривает возможность использования только обычных вооружений.

РАССУЖДЕНИЯ ЗАПАДНОГО ЭКСПЕРТА

Профессор Джеймс Кэмерон в статье в Washington Post оценил, насколько велик риск применения Россией ядерного оружия на Украине.

По его словам, Путин в своей речи сделал два четких предупреждения. Первое адресовано НАТО. По слова Путина, руководство альянса обсуждает применение против России оружия массового уничтожения. Он напомнил, что Россия обладает «более современными, чем у стран НАТО» средствами поражения. «Намек понятен. Москва может ответить на ядерный удар, которым НАТО ей не угрожает, нанеся собственный ядерный удар»,– пишет Кэмерон.

Второе предупреждение носит более общий характер: «Путин пообещал, что Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности, российского народа и «независимости и свободы» страны. Кому было адресовано второе предостережение – менее понятно. Наверное, аудитория не ограничивается членами НАТО».

По мнению Кэмерона, в первом предупреждении ничего нового нет. В российской военной доктрине (2014) и в «Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания» (2020) говорится, что Москва «оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и/или ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения». Путинское обращение не противоречит и его прежним заявлениям, призванным удержать НАТО от вмешательства в случае войны.

«Теперь некоторые аналитики утверждают, что вторым предупреждением Путин расширил возможности России по применению ядерного оружия первой. Но в «Основах государственной политики» уже есть положение о том, что ядерные силы страны существуют для защиты «суверенитета и территориальной целостности государства». Так что непонятно, что здесь меняют путинские слова», – усомнился Кэмерон.

Далее он рассуждает: «Важен контекст, в котором прозвучали эти предупреждения Путина. В той же речи Путин одобрил проведение в ближайшие дни «референдумов» на занятых Россией районах Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Западные представители отмечают, что это голосование является незаконным по нормам украинского и международного права…

Будут ли распространяться предупреждения Путина о защите российской территориальной целостности на эти территории? Это важный вопрос. Некоторые западные аналитики ранее говорили, что украинские попытки вернуть оккупированный Россией Крым усилят риск российских ядерных угроз и даже применения ядерного оружия.

Крайне маловероятно, что Путин использует огромный российский арсенал стратегического ядерного оружия... Несомненно, он опасается спровоцировать апокалиптическую ядерную войну. Но Путин может сделать ставку на угрозы в сочетании с применением оперативно-тактического ядерного оружия, у которого меньше дальность и мощность, чтобы ошеломить Украину и ее западных сторонников. Его цель в этом случае будет заключаться в том, чтобы принудить их к прекращению конфликта на российских условиях из страха перед дальнейшей эскалацией.

Неясно, как именно Россия будет применять ядерное оружие при таком сценарии. Официальные российские источники ограничиваются общими политическими заявлениями. А российские эксперты в своих материалах обычно исходят из того, что российские войска способны победить в «локальном» конфликте типа украинского, благодаря чему в ядерной эскалации нет необходимости.

Но исходя из их оценок можно строить разные предположения… Россия может осуществить подземный или воздушный ядерный взрыв, например, на своем арктическом полигоне на Новой Земле. Она может нанести показательный удар по необитаемому району вблизи Украины, например в Черном море. И она может атаковать Украину напрямую, нанеся удар по военному объекту или даже по какому-нибудь украинскому городу. Путин может воспользоваться этими вариантами поочередно, дав Украине время на признание своего поражения, а Западу – на оказание давления на Киев с тем, чтобы он капитулировал до дальнейшей эскалации.

Даже если такие варианты действий включены в российский план, применение ядерного оружия чревато огромными рисками для Путина... Вполне вероятно, что в этом случае Россия окажется в еще более тяжелой военной, политической и экономической ситуации.

Путин не может быть уверен в том, что Украина уступит, или что Запад откажется от поддержки Киева... Украина, Соединенные Штаты и НАТО не дают никаких оснований полагать, что они готовы отступить».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»