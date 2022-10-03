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ЦАМТО

Минобороны Индии провело испытания ПЗРК VSHORADS национальной разработки

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ПЗРК VSHORADS
ПЗРК VSHORADS.
Источник изображения: www.janes.com

ЦАМТО, 29 сентября. МО Индии объявило о проведении 27 сентября Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) на комплексном полигоне в Чандипуре двух успешных испытательных пусков ЗУР с наземной переносной ПУ ЗРК ближнего действия VSHORADS (Very Short Range Air Defence System).

Как заявлено, все задачи, поставленные на испытания, были полностью выполнены.

VSHORADS представляет собой разработанный размещенным в Хайдарабаде исследовательским центром "Имарат" (RCI - Research Centre Imarat) в сотрудничестве с другими лабораториями DRDO и индийскими промышленными компаниями переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК).

Точные характеристики разрабатываемого ПЗРК пока не раскрываются.

Как заявлено, ракета VSHORADS разработана с применением ряда новых технологий, включая миниатюрную реактивную систему управления (RCS) и интегрированную авионику, работа которых была проверена в ходе испытаний.

Оснащенная двухимпульсным твердотопливным двигателем ракета предназначена для поражения маловысотных воздушных целей на ближней дальности. Конструкция комплекса, включая пусковую трубу, была оптимизирована для облегчения переноски.

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Страны
Индия
Компании
DRDO
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