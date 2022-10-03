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Военное обозрение

Польша закупила большую партию южнокорейских автоматических гранатомётов К4

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Источник изображения: topwar.ru

Польша закупила большую партию южнокорейских противопехотных автоматических гранатометов К4, сделка прошла несколько недель назад, но официально заявили о ней только сейчас. По словам представителя агентства вооружений Министерства национальной обороны Польши подполковника Кшиштофа Платека, поставка оружия и боеприпасов будет произведена в течение нескольких месяцев.

Согласно заявлению, всего Южная Корея поставит польской армии несколько сотен гранатометов калибра 40x53 мм, а также 500 тысяч высокоскоростных гранат к ним. В то же время в Варшаве опровергают информацию южнокорейских СМИ, что Польша якобы запросила передачу технологий и лицензию на производство этих гранатометов на своих предприятиях.

Daewoo K4 — южнокорейский высокоскоростной автоматический станковый гранатомет калибра 40×53 мм, который создан на базе американского Mk 19. Он разработан фирмой S&T Motiv (ранее S&T Daewoo и Daewoo Precision Industries). В 1993 году принят на вооружение ВС Южной Кореи. Может вести стрельбу осколочно-фугасными гранатами KM383 или гранатами двойного назначения K212 на дальность до 1500 м. Масса гранатомета – 65,9 кг, скорострельность – 250 выстрелов в минуту.

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить, что на вооружении польской армии стоит американский автоматический станковый гранатомёт с ленточным питанием Mk.19, на базе которого и создан южнокорейский аналог. Возникает вопрос, зачем Польше два, по сути, абсолютно одинаковых гранатомета. Правда имеется предположение, что закупленные в Южной Корее К4 на самом деле предназначены для Украины, если контракт предусматривает передачу оружия третьей стороне. Но это только предположение, как на самом деле, знают только в Варшаве.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Южная Корея
Продукция
Mk.19
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